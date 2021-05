Gigi Becali lasă România fără jucători: „Să vină statul, cu Cîţu, să bage bani!“

Şi în România, Gigi Becali a spus, în mod repetat, că FCSB nu-şi va lăsa jucătorii la dispoziţia federaţiei pentru acţiunea din Japonia.

„Federaţia trebuie să înţeleagă că noi nu facem Jocuri Olimpice, noi facem bani. Dacă vor să facă Jocuri Olimpice, atunci să vină Statul Român, cu Cîţu, şi să bage bani, să facă echipă de fotbal. Tu, Federaţia Română de Fotbal, nu dai, iei bani! Iei şi 10% din sumele de transferuri de jucători. În plus, tu primeşti bani de la UEFA, FIFA şi nouă nu ne dai nimic. Nu numai că nu ne dai niciun ban, dar ne şi obligi să pierdem bani! Ne obligi să jucăm cu doi fotbalişti sub 21 de ani. Ceea ce se nu se întâmplă nicăieri! După aceea, mai vin şi spun: <<Bă, trebuie să faci şi echipă de fotbal feminin, să bagi bani şi acolo>>. Şi, cu alte cuvinte, tu eşti obligat, sclavule, să faci fotbal feminin, să bagi doi jucători sub 21 de ani, şi apoi vii şi dai jucători pentru Jocurile Olimpice. Atunci, mă, tu, stăpânule, dictatorule, ia du-te tu la Jocurile Olimpice cu fotbalul feminin, du-te cu ăia din Divizia C, du-te, ia de la judeţene, mă, stăpânule“, a spus Becali, la Pro X.

9 jucători are FCSB în lotul lărgit pentru turneul olimpic: Andrei Vlad, Denis Haruţ, Dragoş Nedelcu, Florinel Coman, Răzvan Oaidă, Olimpiu Moruţan, Darius Olaru, Octavian Popescu, Ovidiu Perianu.

Grupele turneului de fotbal la Jocurile Olimpice

*Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franţa

*Grupa B: Noua Zeelanda, Honduras, Coreea de Sud, ROMÂNIA

*Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia

*Grupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildeş, Arabia Saudită

Primele două clasate din fiecare serie vor obţine biletele pentru sferturi.



Programul tricolorilor, la Tokyo

*22 iulie: Honduras - România (Kashima)

*25 iulie: România - Coreea de Sud (Kashima)

*28 iulie: România - Noua Zeelanda (Sapporo)









Ce jucători se află în lotul lărgit al lui Mirel Rădoi *Portari: Ionuţ Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Cătălin Căbuz (FC Viitorul) *Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Paşcanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Opruţ (FC Hermannstadt), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Ştefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăguşin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Haruţ (FCSB), Andrei Raţiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucureşti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindriş (Botoşani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiricheş (Sassuolo/Italia), Ionuţ Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaş), Florin Ştefan (Sepsi OSK) *Mijlocaşi: Răzvan Marin (Cagliari/Italia), Dragoş Nedelcu (FCSB), Tudor Băluţă (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Alexandru Măţan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoţia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Mediaş), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Răzvan Oaidă (FCSB), Olimpiu Moruţan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihăilă (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cîmpanu (Universitatea Craiova), Răzvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franţa) *Atacanţi: George Puşcaş (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudită), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucureşti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Drăguş (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia)