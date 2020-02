Gigi Becali a jignit un jurnalist: „Eşti penibil!“. Cum a reacţionat moderatorul emisiunii

FCSB nu mai bate pe nimeni, iar bilanţul echipei în 2020 vorbeşte de la sine: 6 meciuri, 1 victorie, 3 remize, 2 înfrângeri. Astfel, vicecampioana e doar pe 3 în play-off, la trei puncte de liderul CFR Cluj, cu precizarea că ardelenii se vor duce la şase puncte distanţă, dacă vor învinge, luni (ora 20.30), Astra pe teren propriu.





Un car de nervi după o asemenea situaţie, în condiţiile în care FCSB n-a mai luat un titlu din 2015, Gigi Becali a încercat să glumească pentru a-şi ascunde furia, sâmbătă seară, în intervenţia sa telefonică la Digi Sport. La un moment dat însă, iritat de declaraţiile lui Decebal Rădulescu, care vorbise despre meciurile suspecte dintre Botoşani şi FCSB, Becali a răbufnit: „Măi, băiatule, scuze-mă că îţi zic, dar eşti penibil!“.





Dialogul n-a degenrat, totuşi, fiindcă Becali s-a mai potolit, primind şi o replică bună din partea moderatorului emisiunii, Vali Moraru: „Echipa dumneavoastră arată ca Decebal“.





„Bravo! O replică de nota 20“, a confirmat, amuzat, latifundiarul din Pipera, care, până la final, şi-a cerut scuze faţă de Decebal Rădulescu.





Ce a spus Gigi Becali despre meci?





*Aşa am vorbit, să se dea fundaşii centrali de la Botoşani la o parte, să fie mai rarefiaţi, ca să să dăm al doilea gol (n.r. - ironic). Eu rămân la părerea mea, că meciul ăsta a fost blat. Dar n-au înţeles bine fundaşii centrali. Şi portarul, la primul gol a stat prost, pe urmă n-a mai vrut. Aşa a fost convenţia. Iftime (n.r. - patron Botoşani) s-a ţinut de cuvânt, a făcut ce am spus. Pe urmă, la pauză, am vorbit iar, i-am zis să facem egal. Am câştigat un punct, eu sunt mulţumit. Antrenorul e foarte mulţumit de echipă, că a jucat extraordinar.





*Din cauză că jucăm prost fac şi eu haz de necaz. Oricum, râdeam la pauză, când am auzit oamenii zicând că e blat. Am leşinat de râs, nu mă mai oftic, nu mă mai enervez. Vintilă (n.r. - antrenor FCSB) nu e mulţumit, dar, de fapt, e mulţumit că a jucat echipa bine.





*Dacă nu vrea Dumnezeu să iau titlul, ce să fac, să lupt cu El? Dacă nu vrea Dumnezeu, nu-l iei. Dar poate vrea, să vedem.





*Eu rămân tot la părerea aia că a fost blat meciul ăsta, dar s-a făcut o greşeală. Şi portarul lor prima dată a vrut blat, dar apoi n-a mai vrut să facă...Şi mă iertaţi că l-am schimbat pe Petre la pauză. L-am schimbat pentru că nu ştia să intre între fundaşii centrali să iasă blatul.





*Hai să vă spun ceva: dacă voiam să fiu campion, trebuia să fac un singur lucru, să dau 200.000 de euro când am jucat cu Iaşiul ca să câştigi meciul. Atâta mi s-a propus: domnule, îmi dai 200.000 şi îţi dăm meciul. S-a întâmplat anul trecut, când jucam la Iaşi. Când nu mai au nevoie, fac (n.r. - aranjamente). Adică încearcă, şi-au atins obiectivul, nu mai aveau nimic, gata.

*Dar acum e play-off-ul, noi tragem la titlu. Plus că asta nu se poate cu Becali. Că dacă vrei să-mi dai meciul gratis, nu-l iau. De ce? Pentru că cel ce joacă jocul - spune Sf. Apostol Pavel - şi nu respectă legea, nu primeşte cununa. Eu n-am nevoie de cunună. Dacă fur, mă duc în iad. Păi, fur sufletele şi munca copiilor ăştia? Fiecare aleargă pentru el, pentru familia lui. Eu nu sunt hoţ. Şi nici nu am făcut niciodată aranjamente.

*Dacă nu vrea titlul să-l iau, o să mă pun contra Domnului? Poţi să-l iei şi pe Messi, dacă nu vrea Domnul poţi să nu-l iei. Să vedem poate vrea. Cred! Dacă vrea domnul îl câştig, dacă nu!