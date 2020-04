Gigi Becali ignoră pandemia de astăzi: „Ordonanţele Militare nu-mi interzic să fac asta!“

În curând, vom avea aproape o lună de la ultimul meci de Liga I, disputat la 9 martie, şi, chiar dacă datele reluării sezonului oscilează între 16 mai şi 16 iunie, fără nicio certitudine, FCSB se grăbeşte să se reapuce de antrenamente.







Într-o perioadă în care toate echipele din primul eşalon şi-au instruit jucătorii să efectueze exerciţii de acasă sau să facă alergări în aer liber, în zone care nu sunt aglomerate, Gigi Becali a conceput un alt plan, pe care l-a expus într-o intervenţie la Realitatea Plus. Concret, finanţatorul roş-albaştrilor a ajuns la concluzia că metoda cea mai eficientă ar fi ca întreaga echipă să fie băgată în carantină în cantonamentul de la Berceni.





„Noi, dacă respectăm regulile astea, adică distanţarea socială, n-avem nicio problemă. Noi, săptămâna care vine, facem testul coronavirus şi băgăm toată echipa, cu tot cu bucătar, cu jurnalist, cu toţi şi rămân acolo în carantină. Şi maseuri, şi doctori, şi toată lumea. Vor rămâne acolo, în cantonament“, a anunţat Becali. Acesta e convins că echipa e ferită de COVID-19, dacă va sta în baza de pregătire.





„Eu am 30 de hectare de teren acolo. Acasă, jucătorii stau într-un apartament, stau 4-5 persoane în 100 de metri pătraţi. Unde e mai bine? La mine, are fiecare camera lui. Nu or putea să stea în atâtea hectare? Jucătorii au suficient loc să facă antrenament şi să păstreze distanţa între ei. Nouă nu ne interzic Ordonanţele Militare să facem asta“, a continuat Becali.





Acesta a dezvăluit că, inclusiv în ultimele săptămâni, au fost fotbalişti care au vizitat cantonamentul de la Berceni: „Ştiu că doi, trei jucători se mai duc pe la bază, pentru a se antrena la sala de forţă. Am vorbit cu ei şi le-am spus că pot alerga şi pe teren dacă vor, pentru că sunt puţini şi pot păstra distanţa“.





Dortmund se pregăteşte de o săptămână Graba cu care Gigi Becali îşi recheamă jucătorii la antrenamente, începând de astăzi, nu e unică în Europa. În Germania, unde campionatul e, de asemenea, întrerupt, cei de la Dortmund şi-au reluat pregătirile de la 30 martie. Doar că exerciţiile se efectuează păstrând distanţa recomandată şi în grupuri formate din câte doi jucători. „A fost important să revenim la antrenamente ca să nu ne plictisim“, a explicat mijlocaşul Emre Can. Deocamdată, Bundesliga a fost suspendată până la 30 aprilie, în condiţiile în care s-au jucat 25 din cele 34 de etape. Dortmund se află pe locul 2, la patru puncte de liderul Bayern Munchen.