Gigi Becali, gură spartă: A spus la televizor cât câştigă Dan Petrescu la CFR

„Am vorbit cu Neubert. Şi e posibil să vină Neubert! E căsătorit cu o româncă, ar vrea să vină. O să iau şi zeci de milioane şi campionate. Îi dau lui Neubert 10.000 de euro pe lună. 8.000 a avut, data trecută, când era la noi. Nu e atât de scump, îmi permit. E nevoie de un preparator, că avem 7-8 jucători accidentaţi. Nu e nicio echipă cu atâţia accidentaţi, nici în play-off, nici în play-out, înseamnă că noi suntem cei mai prost pregătiţi“, a spus Becali.





Neamţul Thomas Neubert a mai fost la FCSB, în mandatele în care Laurenţiu Reghecampf a fost antrenor principal şi a rămas celebru în România pentru introducerea benzilor TRX, în programul de pregătire.





A explicat de ce nu-l ia pe Dan Petrescu





Întrebat de ce nu-şi ia, totuşi, şi un antrenor competent, cum e Dan Petrescu la CFR Cluj, Becali a lămurit repede lucrurile. „La FCSB, nici cel mai mare antrenor de pe glob n-are ce căuta, dacă înjură jucătorii (n.r. - aluzie la ce face Dan Petrescu)! Chiar dacă ia Liga Campionilor, eu n-am nevoie! Şi apoi, Dan Petrescu câştigă cam 1.200.000 de euro pe an la CFR. Are 400.000 salariul, dar, cu bonusuri, are mai mult. Are 1.200.000 de euro!“, a explicat Becali.

E clar că şi în următorul sezon, „antrenorul“ FCSB-ului va fi tot Gigi Becali. Doar că acesta intenţionează, totuşi, să-şi completeze stafful, prin aducerea unui preparator fizic.