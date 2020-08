FOTO Gigi Becali, în război cu toată lumea pentru banii din drepturile TV! Gestul teatral făcut de patronul FCSB

Astăzi, chiar în faţa sediului LPF, Becali a susţinut o conferinţă de presă improvizată. Afaceristul s-a erijat în portavocea cluburilor din Liga 1 şi a explicat diferendul pe care l-a discutat cu şeful Ligii, Gino Iorgulescu. Mărul discordiei îl reprezintă suma de bani pe care echipele din primul eşalon urmează să o încaseze din drepturile TV.

„Nu credeam că se poate întâmpla aşa ceva. E o situaţie urâtă. N-am făcut conferinţa la mine la palat, am venit aici şi am vrut să fie un fel de strigăt. Sunt asociat cu 13-14 oameni, care sunt fricoşi şi nu au apărare. Când am făcut contractul de cesiune de drepturi, l-am făcut pe spatele marilor coloşi, Digi, Telekom. Dar acum e vorba de un act adiţional. I-am zis lui Gino Iorgulescu: «Eu citesc actul adiţional, nu pe cel de cesiune». Am încredere în avocaţi, dar ultimul cuvânt e tot al meu. Aşa e în România. Managerii şi avocaţii sunt milionari, iar patronii n-au bani. Am încredere în mine şi la schimbări, dar şi la jucători şi contracte. Sunt şi eu în oală şi nu accept să fiu luat de prost. Se încearcă batjocorirea noastră. Nu s-au mai dat şapte meciuri.





Nu s-au dat şapte meciuri, e vinovată FRF, poate să o dea în judecată şi chemăm FRF să plătească pentru că ea a îngheţat campionatul. E vorba de 700.000 de euro şi nu două milioane de euro. Noi avem înţelepciune şi înţelegere.

Televiziunile vin acum cu act de cesiune. L-au băgat acum pe unu de o să avem probleme cu el. E unu de se crede mai deştept. Îi zic eu lui Zoltan Teszari (n.r. proprietar RDS)… Ei vor modificarea grilei, reducerea sumei din drepturile TV după mărirea numărului de echipe. Noi avem un contract deja, să răspundă cine aduce. Ce scrie în contractul ăsta pe care îl voi lua… Am vorbit cu Gino şi i-am zis că îl dau în judecată dacă nu mi-l dă. A zis că nu se ceartă cu mine şi mi-l dă. Eu mă duc în instanţă. Gino a zis să facem cum vrem. Eu am făcut ca pe vremuri, îmi e ruşine, dar acum fac cu dragoste şi nu cu ură.







Televizunile trebuie să respecte cu sfinţenie. Cei slabi să aibă încredere în mine! Noi vorbim de România, de ce se întâmplă în România, nu de ce se întâmplă în Bulgaria. Vreau să atrag atenţia Federaţiei. Se fac 16 echipe. S-a spus că a mai atractiv. Înainte să votezi, cheamă televiziunile şi negociază cu ei! Întreabă-i câţi bani dau în plus! Îl îndrum pe Burleanu să ia legătura cu televiziunile să vorbească despre ce e atractiv la noul campionat”, a spus Becali, citat de gsp.ro şi prosport.ro.