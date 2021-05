Gigi Becali, distrus de un francez: „O persoană îngrozitoare! Are o singură calitate“

Gregory Tade (34 de ani) e, în acest moment, liber de contract. De fapt, potrivit site-ului transfermarkt.com , vârful francez n-a mai jucat nicăieri, după ce a plecat de la Dinamo, în ianuarie 2019.

Tade a intrat în lumea fotbalului românesc, în iulie 2013, atunci când CFR Cluj l-a transferat din Scoţia, de la St. Johnstone. La formaţia din Gruia, atacantul din Hexagon a avut cifre impresionante: 57 de meciuri, 23 de goluri, 4 pase decisive. Aşa că, ulterior, în iulie 2015, a fost transferat de FCSB. Aici, a avut un bilanţ mult mai slab: 37 de partide, 7 goluri, 5 assist-uri. La Dinamo, Tade nici n-a apucat să joace din cauza problemelor medicale!

Contactat acum de „Fanatik“ , fostul fotbalist al FCSB-ului a mărturisit că, în lupta pentru titlu din acest sezon a ţinut cu CFR din cauza faptului că Gigi Becali îi e antipatic!

Ce a spus Gregory Tade?

*Nu mi-am dorit niciodată ca FCSB să ia campionatul, deoarece el (n.r. – Gigi Becali) nu e o persoană bună. Dacă ar lăsa în pace echipa şi antrenorul, lucrurile ar merge mai bine. Aceasta e părerea mea. Oameni de genul acesta nu sunt benefici pentru fotbal. Singura calitate pe care o are e că plăteşte jucătorii la zi. Respect la el acest lucru.

*Dar, în afară de asta, e o persoană îngrozitoare, când se apucă să vorbească despre fotbal şi să critice. N-a dat în viaţa lui cu piciorul într-o minge şi începe să-i judece pe fotbalişti şi să-i critice, să manipuleze antrenorii. Ar trebui să tacă din gură şi să-i lase pe antrenori şi pe jucători să-şi facă treaba pentru care sunt plătiţi.

*Regret că n-am jucat bine la Steaua (n.r. – FCSB), dar toată vina îi aparţine lui Gigi Becali şi firii sale manipulatoare. Mulţi fotbalişti au eşuat din cauza lui. Nu-mi amintesc să fi luat vreun titlu, de când am plecat eu.

*Îmi amintesc şi acum meciul din Cupa Ligii, cu Astra. Am dat gol şi am câştigat cu 1-0. Săptămâna următoare, aveam, din nou, meci cu Astra, decisiv, în campionat. Iar el nu m-a lăsat să joc. Am luat bătaie, deşi puteam câştiga acel titlu, dacă nu-şi făcea el toate combinaţiile.

*Spre exemplu, Harlem (n.r.- Gnohere) s-a descurcat foarte bine şi tot nu s-a purtat frumos cu el. Din aceste motive, ajungi să-ţi pierzi concentrarea şi pasiunea pentru fotbal. La Cluj, echipa avea probleme, dar conducerea ne-a susţinut întotdeauna. Patronul nu ne-a criticat niciodată.

*N-are nicio importanţă pe cine pune antrenor (n.r. - Gigi Becali). Ceea ce trebuie să facă el e să nu mai spună nimic, nimic. Să nu mai iasă să vorbească în presă, să nu mai vorbească cu jucătorii, să nu mai vorbească despre jucători şi să lase antrenorul să-şi facă treaba. Jucătorii joacă, antrenorul antrenează, directorul sportiv îşi face treaba lui şi punct.

*Dacă fiecare va fi lăsat să facă ce are de făcut, vor avea succes. Dar dacă tu te bagi… Jucătorii nu vor putea fi niciodată relaxaţi şi concentraţi la meseria lor, pentru că la Steaua Bucureşti (n.r. – FCSB) mereu ai grija asta, oare ce o să facă Gigi, ce o să spună? Cu cine o să mai vorbească? O să-ţi interzică să joci? Pe cine o să bage în locul tău, pe cine o să dea afară? Dacă va continua să vorbească, nu o să câştige niciodată.