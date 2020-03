Gigi Becali, distrus de Ciutacu pe Facebook: „Poate îţi traduce unul dintre sclaveţii tăi!“

Gigi Becali are obiceiul de a vorbi ore în şir despre gesturile sale caritabile. Şi, când nu ţine monologuri prin telefon, cheamă televiziunile acolo unde urmează să facă o donaţie.

Mai mult, în unele cazuri, patronul FCSB s-a lăudat că va da o mână de ajutor pentru ca, ulterior, să nu facă nimic! Un exemplu în acest sens e modul în care a procedat, în luna decembrie, anunţând, zgomotos, că îl va ajuta pe Ionuţ Popa, fostul antrenor al celor de la Poli Iaşi care acum suferă de o boală gravă. La câteva zile după ce Becali s-a bătut cu pumnul în piept, fiica antrenorului, Medamira Popa, a făcut o dezvăluire incredibilă pentru ProSport: „Am citit declaraţiile domnului Becali şi promisiunile făcute. S-a rămas doar la faza promisiunilor“.

Imediat, Becali a dat-o la întors, explicând că îl va ajuta pe Ionuţ Popa, însă cu o serie de condiţii: „Eu am zis că-l ajut. Trebuie să vină la mine la clinică. Să ia legătura cu clinica mea şi are totul gratuit. Tot tratamentul îl plătesc eu, dacă are nevoie de medicamente, dar sa vorbească la clinică şi să vină la clinica mea“.

Pornind de aici, devine cu atât mai urât faptul că, zilele trecute, Becali s-a apucat să-l critice pe Cosmin Olăroiu pentru modul în care acesta a ales să-i susţină pe medicii de la Matei Balş care se luptă cu cazurile confirmate de coronavirus.

„Să nu se supere Oli, dar nu e nevoie de 100 de porţii de mâncare. Bagă mâna în buzunar! Lasă 100 de porţii de mâncare, bagă mâna în buzunar şi dă 100.000, 200.000, 300.000 de euro, nu 100 de porţii de mâncare, că au oamenii de mâncare, vezi-ţi de treabă! Lasă-mă, mă, cu mâncarea caldă, nu are nevoie omul de mâncare caldă, cine-i mănâncă mâncarea caldă? Cumpără-le ce au nevoie acolo în spital! Nu să dăm mâncare la doctori, că au mâncare doctorii. Să nu se supere Oli, dar dacă atunci când eşti milionar şi încerci să dai nişte lucruri mici ca să te coste puţin, mi se pare că nu e prea frumos. Pe mine mă sună 20 de spitale care au nevoie de tot felul de materiale“, a spus Becali.

Pe lângă faptul că discursul său e unul fără logică, orice fel de ajutor fiind binevenit, el nici n-are vreo legătură cu realitatea. Iar asta pentru că Olăroiu le-a transmis celor de la Matei Balş că e dispus să le dea o mână de ajutor şi cu altele, dacă va fi nevoie. În plus, Oli are obiceiul de a face cât mai discret anumite ajutoare.

Acest aspect a fost subliniat şi de jurnalistul Victor Ciutacu. Acesta a avut o postare dură pe contul său de Facebook în care a taxat ieşirea lui Gigi Becali.

Ce a scris Victor Ciutacu?

*Băi, Gigi, ştiu că n-ai tu treabă cu reţelele sociale, dar o să încerc să-ţi explic pe limba ta. Şi poate se găseşte unul dintre sclaveţii tăi, care oricum stau lipiţi de Facebook, să-ţi spună. Şi, eventual, să-ţi traducă. Eşti vanitos şi că ţi se pare că tu eşti stăpânul binefacerilor, iar acum te-a lovit frustrarea că-ţi ia altul faţa, dar chiar nu e cazul. Ştii că apreciez activitatea ta caritabilă şi că n-o să uit niciodată că, la rugămintea mea, ai pus vârtosul umărul la salvarea de la moarte a unui copil. Tocmai d-aia încerc să fiu măsurat..

*Hai să-ţi explic cum stă treaba. Când a bubuit criza la noi, m-a sunat Carare Dorin şi mi-a spus că Oli vrea să ajute. Eu i-am făcut legătura cu doctorul Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeş. Căruia, în urma unei convorbiri telefonice, Oli i-a oferit sprijin financiar şi logistic oricât are nevoie. Iar reputatul medic i-a spus că, deocamdată, are nevoie de masă caldă pentru cadrele medicale care nu ajung acasă şi că, apreciindu-i generozitatea, îşi va permite să-i comunice ulterior, după ce va trece sezonul generozităţilor strigate, necesarul (inclusiv financiar, dacă va fi cazul) pentru funcţionarea spitalului.

*Pentru că, deşi pentru tine poate fi greu de înţeles, unii oameni, după ce-şi scot masca şi combinezonul alb, au nevoie de o masă caldă, nu de o bucată de telemea delicioasă de oaie. Iar o ciorbă, un fel doi şi un desert le sunt acum, cu siguranţă, infinit mai utile decât, să zicem, un transport special de icoane de la Muntele Athos.

*Odată setată modalitatea de colaborare, Oli m-a rugat personal să nu dau nimic pe post. M-am ţinut de cuvânt. Iar donaţia lui ar fi rămas anonimă dacă doctorul Imbri nu ar fi făcut-o publică, fără să mă anunţe în prealabil, la mine în emisiune. Pe de o parte, mi-a crăpat obrazul de ruşine faţă de Oli, pe de altă parte, m-am bucurat că medicul a demonstrat că e om de bun simţ şi m-am adaptat din mers. Îţi trimit şi video pe Whatsapp, dacă vrei. Nu e greu de folosit, apeşi pe săgeţica aia din mijlocul chenarului şi începe să vorbească

*Latifundiare, ştiu că ţi-e greu, dar obişnuieşte-te cu ideea că nu eşti nici cel mai frumos, nici cel mai deştept, nici cel mai ganeros om de pe Planeta Pământ. Dar, dacă te consolează, există destui (şi eu mă număr printre ei) care apreciază că tu te numeri printre cei care întorc ceva societăţii. Nici măcar nu mă interesează care sunt raţiunile gesturilor tale generoase. Bine că le faci! Tu şi - repet, obişnuieşte-te cu ideea - alţii. Printre care şi antrenorul care ţi-a dus echipa de fotbal cel mai sus de la nea Imi Ienei şi Puiu Iordănescu încoace.

*Într-un stat iresponsabil, care la un moment dat a închis spitale şi a tăiat salarii ca să dea banii economisiţi la ANRP, astfel de gesturi sunt necesare şi de salutat. Şi, cu riscul de a te mai dezamăgi încă o dată, însumate şi transformate în bani, cele 100 de porţii de mâncare pe zi, pe toată durata crizei, s-ar putea să fie mai scumpe decât cei 50.000 euro cu care te lauzi tu câ ai schimbat fluxul de producţie la Braiconf.