Gigi Becali, discurs năucitor: A explicat cum şi-a păcălit jucătorii pentru a profita de criză

Chiar dacă n-avem nici măcar o lună de la suspendarea campionatului, perioadă în care veniturile cluburilor n-au scăzut decât foarte puţin (ce ţine de vânzarea biletelor), patronul FCSB a trecut deja la înjumătăţirea contractelor. Ameninţându-şi fotbaliştii cu şomaj tehnic, i-a convins să semneze noi acte prin care renunţă la 50 la sută din salarii până în luna septembrie. Foarte mândru de ce a realizat, latifundiarul şi-a expus bilanţul într-o intervenţie la Digi Sport.





„Au semnat toţi, în afară de Soiledis şi de Planici, care nu e în Bucureşti. În rest, toată lumea a acceptat înjumătăţirea. Bine, mai puţin ăia cărora nu le-am propus. Am băgat cinci în şomaj tehnic, Bălgrădean, Adi Popa, Momcilovici, <<Bizonu'>> (n.r. - Harlem Gnohere) şi Alexandru Stan. Gata, la revedere! Dacă nu sunt bani să dai, de unde să dai? Ce dacă au trecut două săptămâni?!“, şi-a început Becali discursul.





Clubul e dator lui Becali!





Mai departe, latifundiarul a arătat, încă o dată, că termenul de finanţator nu i se potriveşte, întrucât, în toţi aceşti ani, el doar a împrumutat clubul! „Situaţia nu e instabilă în acest moment, e zero! Nu comparaţi situaţia mea financiară cu cea a echipei. E sub minus, e îngropată! Eu nu sunt dispus să dau banii mei la fotbal. FCSB are o datorie de 5-6 milioane de euro la mine. Dacă nu se reglementează situaţia până în septembrie, fac curăţenie. Vând Man, Tănase, Coman, Moruţan. De mine să uitaţi. La revedere, ce, am băut gaz, să pierd banii?“, a continuat patronul roş-albaştrilor.





Cum a decurs negocierea cu Tănase





Mai departe, Gigi Becali a insistat că fotbaliştii FCSB trebuie să fie chiar mulţumiţi că au scăpat cu micşorări salariale doar până în septembrie. „Puteam să-i bag în şomaj tehnic pe toţi, dar am zis că nu e corect. Eu pusesem reducerea salariilor până în decembrie! Tănase m-a făcut să mă răzgândesc, are un stil frumos de a vorbi. Aşa de frumos vorbeşte, încât eu nu pot să-l refuz. A zis: <<Hai, bre, nea Gigi, lasă şi mata până în septembrie>>. Şi am lăsat. N-am putut să-l refuz. Eu nu clacam nici dacă rămâneam cu contractele normale. Eu aveam bani să le dau. Eu în 6 luni, în loc să dau 3,5 milioane de euro, dau 1,5 milioane. Economisesc două milioane de euro“, a explicat Becali modul prin care a profitat de pe urma coronavirusului.





„Bag echipa în faliment!“





La final, Becali şi-a expus viziunea managerială în faţa pandemiei. „Dacă Italia, Spania, Franţa, Germania şi Anglia nu se rezolvă, că la ora actuală nu ştim dacă se rezolvă, la revedere fotbal! Ce să joci în România fotbal? Eu, la revedere...Ce să fac cu Belarusul (n.r. - ţară unde campionatul se joacă în continuare), pe mine mă interesează să scot bani din fotbal! Dacă nu intru în Europa în urmatorii doi, trei ani, gata, la revedere! Desfiinţez echipa, o bag în faliment“, a încheiat latifundiarul din Pipera.