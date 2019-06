Gigi Becali, declaraţie comică despre eroul României: Ce a spus când a fost întrebat despre preţul lui Coman

Gigi Becali l-a poreclit pe Florinel Coman „Mbappe de România“, în momentul în care l-a transferat de la Viitorul, însă această comparaţie nefericită l-a transformat pe atacantul de 21 de ani în subiect de glume în mediul online.





Asta pentru că, pe lângă faptul că din punct de vedere tehnic e la ani-lumină distanţă de francezul Mbappe, Coman face şi destul de multe meciuri şterse, iar asta la nivelul Ligii I, un campionat extrem de slab.





Coman a fost selecţionat de Rădoi în naţionala de tineret, însă, deocamdată, nu şi-a câştigat locul de titular. Cu Croaţia U-21 a fost trimis pe teren din minutul 73, în locul lui Andre Ivan, iar cu Anglia U-21 l-a înlocuit pe acelaşi Ivan din minutul 63. Ce-i drept, în al doilea meci, a marcat de două ori, devenind eroul tricolorilor mici.





După această prestaţie, Gigi Becali s-a dezlănţuit, în stilul său caracteristic, lăudând excesiv un fotbalist pe care, nu o dată, l-a făcut praf după câte un meci al celor de la FCSB! Întrebat la Digi Sport despre noul preţ al lui Coman, după „dubla“ cu Anglia U-21, Becali a oferit o nouă declaraţie comică.





Ce a spus Gigi Becali?





*Care e cota lui Coman? Nu are, gata, nu mai are. Păi, e inestimabil. Vă mai spun ceva, am vorbit şi cu Giovanni (n.r. – Ioan Becali) şi cu Meme (n.r. – Mihai Stoica). „Nu joacă titular? Staţi liniştiţi, că intră şi dă două goluri“. Nu a dat două, ci trei, că a scos şi penalty. Toţi erau supăraţi că nu joacă, dar le-am zis ce o să facă „Mbappe Coman“. Gata, Coman e alt jucător, a pus şi muşchi. E altceva acum.





