Gigi Becali, în cantonamentul FCSB-ului: ce decizie a luat în legătură cu portarul Vlad şi cine va fi noul căpitan

Gigi Becali a fost la cantonamentul echipei FCSB, pentru a discuta cu jucătorii antrenaţi de Nicolae Dică, el subliniind că îşi doreşte ca Mihai Pintilii să accepte din nou banderola de căpitan. Dacă Pintilii nu va accepta, atunci banderola va ajunge la Marko Momcilovici, scrie News.ro.

"O să am o discuţie cu Pintilii ca să accepte iar banderola. Eu cred că nu mă va refuza, pentru că o să-i explic de ce am gândit atunci aşa. Dacă nu şi nu, atunci, asta e, Momcilovic va fi noul căpitan. Am avut o discuţie cu Man şi cu tinerii. Man, chiar dacă i-am făcut salariul 13.000, e rezervă pentru că Roman merită mai mult să fie titular. Lui Coman n-am ce să-i zic. A crescut, a avut un an de acomodare, dar acum e ok", a declarat Gigi Becali, informează digisport.ro.

Becali a mai spus că portarul Andrei Vlad va evolua şi duminică, deoarece are încredere în el. "Am vorbit cu Vlad şi i-am transmis că am mare încredere în el pe mai departe. Dar, i-am spus să nu-şi mai mascheze emoţiile, pentru că asta a făcut la meciul cu Rapid Viena. Trebuie cumva să se rupă de părinţii lui, pentru că este prea protejat. El trebuie să ştie că de acum este un bărbat adevărat. A apărat poarta Stelei şi trebuie să ştie că aici, la Steaua, e ca la război. La război nu vin părinţii să tragă în locul copiilor. Aşa cum am spus, am mare încredere în Vlad, aşa că el va apăra şi duminică. Îi dăm încredere în continuare”, a mai spus Gigi Becali.

FCSB va evolua, duminică, de la ora 21.30, în compania echipei FC Botoşani, în etapa a VII-a a Ligii I.