Gigi Becali, alba-neagra cu antrenorii. Nicolae Dică, umilit de nenumărate ori în trecut, ar putea semna iar cu FCSB

Înainte a prelua cea mai galonata echipa a fotbalului românesc, visul oricarui jucator sau antrenor era de a ajunge la echipa din Ghencea. Nesfârsitele scandaluri si umilinte la care au fost supusi cei care au facut pasul la echipa fostului cioban au acum repercusiuni. Nu doar ca fotbalistii îsi permit sa se gândeasca de mai multe ori înainte de a îsi pune semnatura pe contract, dar gasirea unui tehnician care sa preia echipa pare ca a ajuns o misiune imposibila.



Dupa ce i-a dat de înteles de mai multe ori ca nu este interesat de postul de antreor-pres la FCSB si a spus ca va da un raspuns ferm în privinta zvonurilor trecerii sale la FCSB abia dupa ultima etapa, Edi Iordanescu a mers pe aceesi idee si dupa terminarea sezonului. "Mai am un an contract. Am facut tot programul, am stabilit cantonamentul, am început sa discut cu jucatorii despre prelungirea contractelor. Am vorbit si despre transferuri. Eu vreau continuitate, mâine o sa stabilim exact ce si cum. Zilele urmatoare veti vedea exact cum sta situatia. Va dau cuvântul meu de onoare ca nu am negociat cu absolut nimeni. FCSB are un lot valoros, acolo e un patron care conduce clubul asa cum doreste. Sunt lucruri pe care nu vreau sa le comentez, pentru ca nu sunt problemele mele. Eu m-am gândit mereu doar la echipa mea. Ce se va întâmpla de mâine ramâne sa vedeti în perioada urmatoare", a spus Edi Iordanescu, la finalul partidei cu Chiajna, scor 3-1.



Becali: "Nu te intereseaza pe tine demnitatea”



Nesiguranţa venirii lui Edi Iordănescu la constrâns, astăzi, pe latifundiarul din Pipera să anunţe că daca nu se va înţelege cu tehnicianul celor de la Gaz Metan, îl va numi antrenor pe Nicolae Dica, cel care i-a pregătit echipa până în iarna trecută.

Doar că modul în care fostul cioban a comunicat eventuala revenire a lui Dică pe banca tehnică reprezintă o mare umilinţă la adresa acestuia. „Azi ar trebui sa avem o discuţie cu Edi. Dar dacă Dumnezeu nu vrea... Poate nu a vrut să mă refuze direct pentru a-şi păstra relaţiile bune cu mine. Nu ştiu ce gândeşte el. Daca nu ma înţeleg cu Edi Iordanescu, Nicolae Dică va fi antrenorul Stelei 100%. Am stat şi m-am gândit. Dică are smerenie, şi a lăsat loc de bună ziua. I-am dat telefon lui Dica şi i-am spus să stea pe baricade: «Lasă presa care spune că n-ai demnitate, nu te interesează pe tine demnitatea». Aseară l-am sunat şi i-am spus că mâine e ziua lui norocoasă dacă nu mă întâlnesc cu Edi. A început să râda.



I-am spus ca mie îmi plac antrenamentele mai tari, dar sa le faca precum Hagi. În mod normal, Edi ar trebui sa ma sune dupa declaraţiile astea. Eu îl sun de o saptamâna şi nu-mi răspunde. Înseamnă că nu vrea să vina. Atunci facem cum vrea Dumnezeu”, a spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

Uitaţi de Neymar, rugaciunea lui Tudor îl eclipsează pe brazilian

Criteriile extravangante după care se ghidează Becali la angajarea subalternilor au ieşit în evidenţă şi când a venit vorba de fostul arbitru Alexandru Tudor (47 de ani). „Pe Tudor o sa-l angajez la FCSB. I-am zis «Vreau să lucrezi cu mine, pentru că vii la biserică». M-a întrebat ce să facă aici. Se va ocupa de academie, că e baiat deştept şi toată viaţa lui a stat în fotbal. Plus de asta, oamenii care sunt credincioşi, chiar dacă nu fac nimic, o rugăciune a lor face cât 700 de fotbalişti. O rugăciune a lui Tudor în calificările Champions League face cât Neymar", a declarat Becali la TV Digi Sport.

