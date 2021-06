Gică Popescu, postare emoţionantă după scandalul biletelor Euro 2020: Ce i-a plăcut la tribuna a II-a

„Văd că sunt foarte multe discuţii în jurul faptului că noi, cei din Generaţia de Aur, am primit bilete la meciul Austria - Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federaţiei Române de Fotbal. Eu şi Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simţit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi şi noi am umplut ţara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piaţa Unirii la Piaţa Romană! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat“, a scris „Baciul“.