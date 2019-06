Gică Popescu: „Mulţi jucători de la noi nu mai puteau pur şi simplu să alerge“ Anunţă un transfer surpriză pentru Ianis

„Am dominat Germania în prima parte. Din păcate, ei au avut o zi în plus de pauză. Mulţi jucători de la noi nu mai puteau pur şi simplu să alerge. Am întâlnit o echipă pragmatică, una care joacă fotbal. Din păcate, nu s-a putut mai mult. Aşa cum a fost prima repriză, dacă nu ar fi fost o zi atât de fierbinte, am fi luptat de la egal la egal”, a declarat Gică Popescu la TV Telekom Sport.

Managerul echipei Viitorul Constanţa a precizat că Ianis Hagi îşi va alege echipă la care se va transfera săptămâna viitoare. „Zilele următoare se va lua şi o decizie finală în cazul lui Ianis. Nu ştie niciuna dintre ofertele care există pentru el. Nu sunt puţine. Mâine, poimâine, îi vom prezenta ce există. Vom face o analiză şi vom lua o decizie. Nu le pot spune acum, dar veţi fi surprinşi de ce echipe au fost şi sunt interesate de Ianis Hagi”, a mai spus Gică Popescu.

România a fost învinsă de Germania cu scorul de 4-2 (1-2), joi seara, în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna. Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21 şi '90+4, Waldschmidt '51 (p) şi '90.