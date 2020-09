Gică Popescu, luptă crâncenă cu COVID-19: „Plămânii nu arată deloc bine“

Noul coronavirus e un inamic invizibil de care nu te poţi feri definitiv, orice ai face!





Ceea ce arată cât de aberantă e situaţia pe care presa internaţională a catalogat-o drept „COVID-Shaming“, referindu-se la cei care spun că bolnavii sunt nişte iresponsabili, pentru că nu s-au protejat suficient de bine. Mai mult, de curând, s-a văzut că nici ideea statului în casă, pe termen îndelugat, nu poate rezolva problema, întrucât un studiu din Coreea de Sud a arătat că 12% dintre bolnavi au luat virusul de la membri de familie!

Iar acum, povestea lui Gică Popescu (52 de ani), spusă pentru gsp.ro , e încă o dovadă că nu există soluţii garantate de a te feri de COVID-19. „Baciul“ a primit rezultatul pozitiv, săptămâna trecută, şi, în ciuda unei situaţii relativ bune la început, ulterior, lucrurile s-au complicat pentru el.

Ce a spus Gică Popescu?

*Avusesem nişte dureri de cap şi doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul, mai ales că eu m-am testat de multe ori. şi am ieşit negativ, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. Apoi, fiindcă am ieşit având coronavirus, m-am dus la Matei Balş pentru investigaţii suplimentare. Ce a urmat n-a fost bine fiindcă virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie şi nu mi-a fost bine. Cu tuse, după cum vezi şi acum când vorbesc cu tine, mai tuşesc.

*Din păcate, Computerul Tomograf pe care l-am făcut în weekend n-a arătat foarte bine, în privinţa plămânilor, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să continui să fiu spitalizat.

*Nu s-a pus problema să fiu ventilat mecanic, fiindcă niciun moment n-am avut o saturaţie de oxigen mai mică de 97-98%, deci am fost OK din acest punct de vedere. În schimb, medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir.

*Am luat eu (n.r. - noul coronavirus) care eram atât de atent, pe unde umblu, să port mereu mască, să mă dezinfectez la fiecare 5 minute, umblam cu sticla de dezinfectant după mine în buzunar, dar uite că s-a întâmplat. Habar n-am de unde aş fi putut să-l iau.

*Nimeni din familia mea n-a dezvoltat vreun simptom până acum. Soţia, care oricum trebuie să stea izolată 14 zile, n-a acuzat nimic până acum, dar astăzi i-am zis să meargă să fac testul, mai ales că au trecut atâtea zile, a trecut şi perioada de incubaţie.

*Condiţiile în spital sunt OK, sunt decente, n-am nici un motiv să mă plâng. Oamenii de aici, de la doctori la asistente sunt foarte atenţi.