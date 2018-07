Ghinion teribil: De ce Halep şi colegele ei de la Fed Cup vor avea o misiune aproape imposibilă contra Cehiei

Cu şase jucătoare în Top 100 mondial, tenisul feminin românesc s-a aflat pe un trend ascendent în ultimii ani. Pe fondul rezultatelor bune, s-a obţinut şi accederea în Grupa Mondială I după o absenţă de doi ani de la acest nivel.

Încă înainte de triumful decisiv din luna aprilie, 3-1 cu Elveţia în barajul de promovare, fetele lui Florin Segărceanu au vorbit deschis despre posibilitatea câştigării trofeului Fed Cup! „Suntem o echipă extrem de puternică. Suntem Generaţia de Aur a tenisului românesc. Avem valoarea necesară pentru a câştiga acest trofeu“, a declarat Sorana Cârstea.

Din păcate pentru tricolore, îndeplinirea unui astfel de obiectiv va fi extrem de dificilă. Iar asta încă de la primul pas. Tragerea la sorţi efectuată pentru stabilirea confruntărilor din primul tur al Grupei Mondiale I le-a scos în calea româncelor adversara cea mai puternică. Vorbim despre Cehia, formaţia care a câştigat Fed Cup de cinci ori în ultimele zece ediţii, iar acum se pregăteşte pentru finala din acest an cu SUA!

Ca şi cum acest palmares al Cehiei nu era de ajuns, echipa lui Petr Pala va avea şi un avantaj important, atunci când va întâlni România la 9 şi 10 februarie 2019. Având în vedere că e finalista actualei ediţii, Cehia va găzdui confruntarea cu România, urmând a fi susţinută de suporterii ei.

Bilanţul all-time: 2-0 pentru Cehia

Cehia e favorită în confruntarea cu România nu doar datorită formei de moment şi a faptului că va avea avantajul terenului propriu, ci şi pentru că, conform tradiţiei, a bătut mereu tricolorele în Fed Cup.

Au fost două întâlniri până acum. Prima s-a desfăşurat în 1980, în sferturile Fed Cup, şi s-a încheiat cu scorul de 2-1 pentru Cehoslovacia de atunci. După 36 de ani, la 6 şi 7 februarie 2016, cele două echipe s-au întâlnit din nou, de această dată, în turul I, în Grupa Mondială I, la Cluj. Şi, iarăşi, victoria le-a revenit cehoaicelor, scor 3-2. De aici a început şi o perioadă proastă pentru românce, care, ulterior, au pierdut şi barajul de menţinere în Grupa Mondială (1-4 cu Germania) şi apoi au cedat şi în faţa Belgiei (scor 1-3), în turul I, în Grupa Mondială II. Abia după aceste trei eşecuri la rând a început urcuşul fetelor spre elita tenisului feminin.

Tensiuni în cadrul lotului contra Elveţiei

Recent, Simona Halep a vorbit despre posibilitatea câştigării Fed Cup şi a făcut referire la o condiţie obligatorie pentru ca acest lucru să se întâmple: unitatea echipei.

Vorbele Simonei au venit după ce, la ultima acţiune a echipei de Fed Cup, contra Elveţiei în luna aprilie, în cadrul lotului a izbucnit un scandal. Atunci, Sorana Cârstea, jucătoarea cu al doilea cel mai bun clasament, a fost lăsată pe bancă în confruntările de simplu, căpitanul-nejucător, Florin Segărceanu, preferând-o pe Irina Begu. La vremea respectivă, s-a insinuat inclusiv faptul că Simona Halep ar fi stat în spatele acestei decizii, întrucât se află în relaţii reci cu Sorana!

Scandalul s-a încheiat cu declaraţii tăioase oferite de Cârstea, care a fost folosită la dublu contra Elveţiei: „Dacă mă băga la simplu, jucam simplu, m-a băgat la dublu, am jucat dublu, chiar dacă nu sunt jucătoare de dublu. A trebuit să bat din palme, am bătut din palme, când a fost nevoie. N-a fost niciun conflict. Căpitanul decide, atât timp cât eu mi-am dat cuvântul să vin la această echipă, am venit şi m-am oferit pentru ceea ce a avut nevoie dânsul (n.r. – Florin Segărceanu)“.

Iar Halep a încercat să demonteze varianta conform căreia ar influenţa alcătuirea echipei: „Nu eu am ales echipa. Să fie clar acest lucru! Chiar dacă aş putea să fac acest lucru, nu e genul meu. Sunt liderul echipei, dar niciodată n-am spus ce să facă celelalte fete“.

Loturile vor fi mărite

Dacă până acum, fiecare echipă avea dreptul de a nominaliza patru jucătoare pentru confruntările de Fed Cup, Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a decis ca, începând din 2019, loturile să fie mărite la cinci jucătoare. Ceea ce înseamnă că Florin Segărceanu va avea o misiune şi mai dificilă pentru a-şi împăca toate elevele.

Îmi doresc să câştig o medalie la Olimpiadă şi trofeul Fed Cup. Nu e uşor la Fed Cup. Noi, jucătoarele de la echipă, trebuie să fim unite, să ne transmitem energie pozitivă. Simona Halep lider WTA

Top 5 jucătoare Cehia

*Petra Kvitova (8 WTA)

*Karolina Pliskova (9 WTA)

*Barbora Strycova (21 WTA)

*Katerina Siniakova (37 WTA)

*Lucie Safarova (59 WTA)

Top 5 jucătoare România

*Simona Halep (1 WTA)

*Mihaela Buzărnescu (24 WTA)

*Sorana Cârstea (54 WTA)

*Irina Begu (56 WTA)

*Monica Niculescu (60 WTA)

Fed Cup 2019, Grupa Mondială I

Cehia – România

Belgia – Franţa

Germania – Belarus

SUA – Australia





*Meciurile se vor juca la 9 şi 10 februarie.

**Finala de la Fed Cup 2018, Cehia – SUA, e programată pentru 10-11 noiembrie, în Cehia.





Cele mai titrate echipe din istoria Fed Cup

Echipă Trofee

SUA 18

Cehia 10

Australia 7

Spania 5

Rusia, Italia 4