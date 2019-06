George Puşcaş: „Pot plânge de fericire, de tristeţe nu am de ce. Am scris istorie“

"Am dat tot ce am avut mai bun. Vreau sa le mulţumesc tuturor, colegilor, antrenorilor. Am dat tot ce am avut mai bun. dar Germania a fost echipa mai bună. Trebuie să fim mândri că azi toţi s-au bucurat pentru noi. Am dat tot ce am avut mai bun. Pot plânge de fericire, de tristeţe nu am de ce. Rămân cu amintirea acestor suporteri minunaţi. Avem fotbal şi vom demonstra lumii că România are calitate. Am scris istorie", a declarat Puşcaş la TVR,

România a fost învinsă de Germania cu scorul de 4-2 (1-2), joi seara, în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna. Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21 şi '90+4, Waldschmidt '51 (p) şi '90.

