Gaz Metan - FCSB: Vintilă, aberant! Moderatorul Digi Sport, reacţie de uluială: „Iertaţi-l că nu ştie ce zice!“

Ca şi cum discursul său penibil la conferinţa de prezentare nu era de ajuns, Bogdan Argeş Vintilă a continuat să furnizeze „perle“ pe bandă în ultimele 24 de ore.

Ce a putut să zică Bogdan Vintilă?

*Rezultatul nu e chiar îmbucurător, dar a venit şi ca urmare a unor şanse ale lor de a avea şi noroc.

*În concluzie, meciul a fost echilibrat până la cele două greşeli ale noastre. După aceea, meciul a devenit mai uşor pentru ei. Rezultatul nu e normal. Am văzut lucruri mai puţin bune şi lucruri bune.

*Am sesizat mai multe părţi bune. Sunt chestii tactice care mi-au plăcut, care mi-au dat speranţe că se poate lucra mult mai bine. E adevărat că s-a văzut şi panică.

*E vorba de moral aici (n.r. - pentru returul de joi cu Guimaraes). Avem de muncit. Sunt de două zile, am început să învăţ ce şi cum trebuie să pun la punct. Cu siguranţă, vom ieşi din această situaţie. Data viitoare, vom munci mult mai mult şi trebuie să câştigăm următorul joc.

*De când am venit, am încercat să muncesc pe partea psihică, mai mult nu pot face. Suntem bărbaţi şi trebuie să ne revenim, indiferent de ceea ce se întâmplă. În fotbal e frumos că la patru zile ai un alt meci în care poţi să ridici fruntea sus. Ai şansa ca la 3-4 zile să ştergi cu buretele tot ce s-a întâmplat aici.

*O calificare în grupe (n.r. - grupele Ligii Europa) ne-ar da moral, dar asta ar pune bază pentru campionat, ne-ar linişti şi am începe să muncim cum trebuie să muncim.





*Nu-mi fac griji, suntem la început de campionat. E adevărat că nu suntem într-o zonă plăcută a clasamentului, dar cu muncă şi cu credinţă în Dumnezeu mergem mai departe. Nu putem să vorbim de locul 1 acum, când noi suntem unde suntem.

*Ne dorim, dar o luăm pas cu pas. Obiectivul e play-off-ul. Vreau să fac o evaluare a jucătorilor, după care vom lua o decizie legată de cine rămâne şi cine pleacă.

