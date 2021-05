Gâlcă, capăt de drum în Danemarca: Ce a anunţat Vejle despre românul care a marcat istoria echipei

La capătul sezonului 2014-2015, în care a luat titlul, Cupa României şi Cupa Ligii cu Steaua, Gâlcă a fost pus pe liber de bucureşteni. Motivul? Gâlcă era incompatibil cu patronul Gigi Becali, care fusese eliberat din închisoare, spre finalul acelei stagiuni.

Au urmat trei experienţe mai puţin reuşite, la Espanyol (Spania), Al-Taawon şi Al-Fayha (Arabia Saudită), după care Gâlcă a ajuns în fotbalul danez, unde s-a simţit ca peştele în apă. Se întâmpla în martie 2019, când românul a fost instalat pe banca celor de la Vejle Boldklub. La mai bine de doi ani de la acest moment, astăzi, formaţia daneză a anunţat încheierea colaborării cu Gâlcă.

„Constantin Gâlcă şi Vejle vor înceta colaborarea la finalul acestui sezon. Constantin Gâlcă e cel mai longeviv antrenor al lui Vejle din ultimii 20 de ani, de la legendarul Ole Fritsen (n.r. - cel care a condus echipa cinci ani, la finalul anilor '90)“, a anunţat Vejle.

S-a ajuns aici, deoarece Gâlcă a sperat că formaţia daneză va mări nivelul investiţiilor pentru a ataca obiective mai importante, în viitorul sezon.

„Îmi doresc să continui, dar în anumite condiţii. Vreau mai mult. În ultimii 22 de ani, această echipă s-a plimbat între primele două divizii. Nu trebuie să ne ascundem, vreau jucători ca să facem o echipă mai puternică şi să avem un obiectiv îndrăzneţ. Nu putem bate pasul pe loc! Vreau să rămân, dar să avem obiective mai mari, play-off-ul, cupele europene, ceva care să mă motiveze. Intru în al treilea an şi nu vreau să mă lupt an de an pentru evitarea retrogradării sau pentru promovare“, spunea, de curând, Gâlcă, pentru ProSport. Cum conducerea celor de la Vejle n-a putut să-i satisfacă pretenţiile, părţile au ajuns la această despărţire pe cale amiabilă.

Gâlcă va conduce Vejle, în ultimele două partide din play-out, cu Aalborg (mâine, deplasare) şi cu Lyngby (24 mai, acasă). Echipa şi-a asigurat deja rămânerea în Superliga daneză, iar dacă va câştiga play-out-ul, atunci va prinde barajul pentru Conference League, competiţia înfiinţată de UEFA, care va debuta din această vară. Totuşi, e un obiectiv greu de îndeplinit, în condiţiile în care, cu două runde înainte de final, Vejle e la patru puncte de liderul din play-out, Sonderjyske.

80 de meciuri a adunat Costel Gâlcă la Vejle Boldklub: 36 de victorii, 22 de remize şi 22 de înfrângeri. Golaveraj: 136-103.

A antrenat în primele două ligi

În momentul în care a ajuns la Vejle, Gâlcă a retrogradat cu echipa, după un baraj dramatic, pierdut cu Hobro. În următorul sezon însă, 2019-2020, Vejle a promovat la pas, câştigând primul loc, la nouă puncte de Viborg. În actuala stagiune, formaţia pregătită de Gâlcă a terminat sezonul regulat pe locul 10 din 12, cu 24 de puncte strânse în 22 de etape. În play-out, Vejle e acum pe 4 din 6, scăpată de grijile retrogradării.