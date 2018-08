Gafă uriaşă a comentatorilor la meciul Simonei Halep din primul tur de la US Open

Simona Halep, locul I WTA, a fost eliminată în primul tur al US Open, după ce a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-2, 6-4, de Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 WTA. Anul trecut, Halep a pierdut tot în primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, în faţa Mariei Şarapova.

În prezentarea jucătoarei noastre, comentatorii britanici ai EuroSport s-au remarcat cu o gafă incredibilă.

„Ea vine din Constanţa, nu din capitala Sofia“, au spus britanicii.

Florin Mergea a semnalat această gafă pe contul de Twitter, dar şi alţi telespectatori care au preferat comentariul în limba engleză au observat acelaşi lucru.

Watching @Simona_Halep and the @TennisEurosport commentator goes: "She comes from Constanţa, not from the capital, Sofia ". Amazing!