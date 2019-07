Gabriela Szabo este Ambasador Internaţional Fair Play şi Model de viaţă

Evenimentul internaţional dedicat eticii şi fair play-ului a atras atenţia la ediţia desfăşurată la Castiglion Fiorentino.

Gabriela Szabo, multiplă medaliată europeană, mondială şi olimpică la atletism, a fost cea care a reprezentat România la Castiglion Fiorentino. Gabriela Szabo a primit premiul Fair Play – Model de viaţă şi titulatura de Ambasador Internaţional Fair Play.

Printre premianţi s-au numarat brazilianul Arthur Antunes Coimbra, alias Zico - unul dintre cei mai importanţi fotbalişti din istorie, Franco Causio - campion mondial cu naţionala de fotbal a Italiei în 1982, Mauro Balata - preşedintele Ligii B de fotbal din Italia, foşti mari jucători de baschet precum Antonello Riva şi Georgi Glushkov, schioarea Federica Brignone, campioana de motor cross Kiara Fontanesi, Gianni De Magistris, fosta gimnastă Svetlana Khorkina, ciclistul Daniele Bennati, jucătorul de volei Andrea Giani, atleta Derartu Tulu, campioana de biatlon Dorothea Wierer, dar şi Comitetul Olimpic din San Marino.

„În 1997, când s-a înfiinţat Premiul International Fair Play, am câştigat, la Atena, primul meu titlu mondial la 5.000 metri. După doi ani am fost declarată cel mai bun sportiv al lumii, cel mai bun sportiv al Europei şi al României şi, de asemenea, am câştigat Golden League. Dar, acum, după atâţia ani, este pentru prima dată în cariera mea când primesc un premiu Fair Play! Sunt mândră ca am reprezentat Romania la acest eveniment special.

Dincolo de definiţii şi reguli, pentru mine, Fair Play înseamnă umanitate, respect şi bucurie. Am văzut întreaga lume şi am întâlnit sportivi de pe toate meridianele globului. Uneori nu am vorbit aceeaşi limbă, uneori nu am înţeles culturile din care veneau, dar sportul a continuat să ne unească şi fair play-ul mi-a condus întotdeauna viaţa. Există puţine lucruri care pot fi considerate "limbaj universal", cum ar fi arta, muzica, sportul. Prin ele putem face ca generaţiile viitoare să fie guvernate de fair play, responsabilitatea şi pace” a declarat Gabriela Szabo.

