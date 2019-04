Gabi Tamaş rămâne ramâne in arest la domiciliu! Ce l-a revoltat pe avocatul fotbalistului

Dupa o oră şi jumătate, instanţa a decis menţinerea arestului la domiciliu şi a fixat un nou termen pentru 16 aprilie.



Conform gsp.ro, avocatul românului, Eitan Stoler, s-a arătat foarte nemulţumit de cum decurge procesul şi i-a transmis judecătoarei că dosarul ar avea mai multe lucruri care nu se leagă "Se exagereaza in acest dosar si vrem sa avansam. Doamnă judecator, doriti să vă dau dosarul pe tava, dar problema e că dosarul are multe gauri", a declarat apărătorul lui Tamaş. .



la ieşirea din sala de judecată, Tamaş a fost foarte nervos şi agitat.



Pentru că a fost prins conducând in stare de ebrietate cu 205 km/h, Gabi Tamas se afla in arest la domiciliu începând cu 1 aprilie, dupa ce a petrecuta o saptamana şi in arestul politiei israeliene.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: