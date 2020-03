Furia Roja(s) a triplusaltului: lesbiană declarată, din ţara cu cele mai frumoase femei

Cu reuşita de la Madrid, Yulimar Rojas a semnat, totodată, a doua cea mai lungă săritură din istoria triplusaltului feminin. Venezueleana s-a oprit la jumătatea distanţei ce separa recordurile mondiale de la triplusalt în aer liber şi în sală. Şi este acum la 7 centimetri de recordul absolut reuşit în 1995 de Inessa Kravets, din Ucraina, la Göteborg (15,50 m).

Yulimar Rojas a urcat pe podiumul olimpic încă din 2016, de la Rio, când încă nu împlinise 21 de ani. A luat însă doar argint, cu 14, 98 m, fiind învinsă de Caterine Ibargüen, din Columbia (15,17 m). Câteva luni înainte, în martie 2016, Rojas câştigase primul său titlu mondial, în sală, la Portland, în Statele Unite. În 2017, s-a încoronat campioană mondială în aer liber, la Londra. În 2018, şi-a apărat titlul suprem în sală, la Birmingham, iar în 2019 a făcut-o şi în aer liber - la Doha, când a pus nu mai puţin de 45 de centimetri avans între cea mai bună săritură a sa şi încercarea de argint a Shaniekăi Ricketts, din Jamaica. Iar în mintea sa a existat în tot acest timp un singur obiectiv: 15,50-ul.

Recordul mondial, cum am spus-o întotdeauna, este ceva ce-mi doresc enorm să obţin. Am fost foarte aproape, dar sunt tânără şi am tot timpul din lume, aşa că voi munci până când îl voi avea.

Yulimar Rojas, triplusaltistă