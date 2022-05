French Open ne poate arăta noul „rege“: Argumentul care îl pune pe Alcaraz printre marii favoriţi

Când spui French Open, la masculin, automat te gândeşti la Rafael Nadal (Spania, 35 de ani, 5 ATP) cu un record incredibil: 13 titluri, la Roland Garros! Doar că acum ibericul are probleme medicale. Aşadar, Novak Djokovici (34 de ani, 1 ATP) are o şansă în plus de a-şi apăra titlul cucerit, anul trecut.

Dincolo de această rivalitate tradiţională, toţi ochii vor fi pe puştiul-minune, Carlos Alcaraz (Spania, 19 ani, ATP). Poreclit „Noul Nadal“. Acesta vine, la Paris, pe cai mari, având zece victorii la rând pe zgură, bilanţ cu care a luat titlul, la Barcelona şi la Madrid. Şi atenţie: în Capitala Spaniei, în drumul său spre trofeu, Alcaraz i-a învins pe Nadal şi pe Djokovici în partide succesive!

Alex Corretja, expert Eurosport, despre Carlos Alcaraz