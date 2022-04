Fotografii cu copii având în fundal o zvastică, pe contul oficial de Facebook al clubului CSM Bucureşti. Pozele au fost şterse până la urmă, clubul şi-a cerut scuze

"Astăzi, profitând de vremea superbă de afară, tigrişorii din ACADEMIA DE RUGBY Under 14, au participat la FESTIVALUL DE RUGBY PENTRU COPII “ Octavian Corneliu-Luluş” organizat pe stadionul Ghencea de către #CSASteaua în colaborare cu #AMRB. Sub îndrumarea domnilor antrenori Ionuţ FERARU si Florea OPRIŞ, #CSMB a participat la 3 categorii de vârstă: Under 14 şi Under 12 la baieţi, dar si cu o echipă formată în totalitate din fete. Felicitări şi succes în desluşirea tainelor rugbyului", se arată în postarea de pe contul oficial de Facebook, sub titlul "Aventura trigrişorilor continuă", postare preluată de gsp.ro.