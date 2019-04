FOTO VIDEO Răzvan Marin, prezentat oficial de Ajax: Clip spectaculos cu anunţul transferului şi primele declaraţii

Ceea ce s-a tot vehiculat, în ultimele săptămâni, s-a oficializat, astăzi, după ce Răzvan Marin s-a deplasat la Amsterdam şi a efectuat vizita medicală.

Odată ce această etapă a fost trecută, cea mai galonată echipă din Olanda a anunţat, oficial, că internaţional român va evolua la Ajax din vară. „Ajax a ajuns la un acord cu Răzvan Marin şi Standard Liege pentru transferul românului la Amsterdam. Mijlocaşul de picior drept a semnat un contract valabil de la 1 iulie 2019, cu o durată de 5 ani, până pe 30 iunie 2024. Ajax va plăti 12,5 milioane de euro pentru internaţionalul român“, a scris site-ul oficial al celor de la Ajax.

Batavii au şi pregătit un clip scurt de prezentare pentru Răzvan Marin, postat pe Twitter, după cum se poate vedea mai jos:

Ce a spus Răzvan Marin?

La câteva ore după oficializarea transferului, Răzvan Marin a avut o intervenţie telefonică la Digi Sport pentru a comenta acest pas important făcut în cariera sa.

*E o chestie de vreo lună, de când s-au amplificat lucrurile. Din câte am înţeles, m-am făcut remarcat în dubla cu ei, din Champions League. De atunci, au început să mă urmărească şi până s-au finalizat toate aspectele.

*Am avut o întâlnire cu antrenorul, acum o lună, dar nu puteam vorbi, nu era nimic sigur, nu ştiam despre acordul dintre cluburi. Mă bucur că s-a terminat totul cu bine. Antrenorul se bucură că am semnat şi abia aşteaptă să luptăm împreună. Am vorbit cu Cristi Chivu puţin, când m-am întâlnit cu antrenorul. Am mai vorbit puţin cu Ogăraru. E normal, am cerut sfaturi de peste tot, care mă pot ajuta pe viitor.

*Antrenorul mi-a spus să nu mă gândesc la acest lucru (n.r. - a fost adus pentru a-l înlocui pe Frankie De Jong, vândut la Barcelona pentru 86 de milioane de euro), deşi a zis că lumea ne va compara sau va spune că am venit să-l înlocuiesc pe de Jong. Însă mi-a spus că n-avem nicio legătură pentru că suntem diferiţi.

*De Jong stă bine în faţa apărării, recuperează mai mult decât mine, pasează foarte bine. Eu sunt mult mai dinamic, ajung mai des în careul advers, dau pase decisive şi goluri. Suntem doi jucători complet diferiţi.

*Ajax a vândut doar la echipe mari din fotbalul european, normal că îmi doresc şi eu. Dar acum încă sunt la Standard. Vreau să termin cu bine, poate cu un titlu, apoi să mă impun la Ajax, să fiu sănătos, să joc, apoi, probabil, va urma şi un alt pas în cariera mea.

4 români au jucat, de-a lungul anilor la Ajax Amsterdam: Cristian Chivu, Bogdan Lobonţ, Nicolae Mitea şi George Ogăraru.

