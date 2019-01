FOTO De ce a ţinut Bianca Andreescu să le mulţumească românilor, deşi pentru ea „acasă“ înseamnă Canada

Bianca a pierdut greu finala cu nemţoaica Julia Goerges, care s-a impus cu 2-6, 7-5, 6-1, iar la finalul partidei a ţinut să mulţumească susţinătorilor ei din Canada, dar şi din România.

Bianca a punctat în mesajul ei şi că le mulţumeşte susţinătorilor din România, deoarece primeşte foarte des mesaje din partea fanilor români, iar în această perioadă chiar a fost asaltată de aceştia. Chiar dacă este născută în Canada, Bianca Andreescu este foarte ataşată de România. "Încerc să vin în fiecare an în ţară, la bunici, chiar dacă pentru mine acasă înseamnă Canada. Avem familie la Piteşti şi la Râmnicu Vâlcea. Eu am stat doi ani şi jumătate în România, acolo am început şcoala, când aveam şase ani. Sigur că vorbesc româneşte, mai vorbim şi în familie. Îmi place şi mâncarea românească, mai ales sarmalele, clătitele şi mămăliga", a povestit jucătoarea care o are ca idol pe Simona Halep.

Anul trecut, când România a întâlnit Canada în Fed Cup, la Cluj, Bianca Andreescu şi-a dus colegele la un restaurant românesc, unde au fost servite cu bucate tradiţionale.





FOTO Bianca Andreescu a fost în vacanţă în România chiar şi vara trecută

"Vă mulţumesc pentru susţinere tuturor de acasă, din Canada şi din România. La 5-4 în setul doi mi-a fost foarte greu să rămân concentrată şi din acel moment Julia (n.r. Goerges) a dominat meciul. Şi-a făcut jocul", a spus Bianca.