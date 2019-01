FOTO Ce surpriză i-a făcut Helmuth Duckadam lui Donald Tusk după discursul de la Ateneul Roman

In semn de multumire, Duckadam i-a daruit lui Tusk o pereche de manusi de portar cu autograf si doua sticle de palnica facuta chiar cu mainile sale, anunta Telekom Sport.



Tusk le-a cerut romanilor "sa apere statul de drept si constitutia cu aceeasi hotarare cu care Duckadam a aparut acele patru penaltiuri la rand", iar spusele sale l-au emotionat pe fostul mare portar.



Duckadam s-a declarat "emotionat si onorat" ca performanta Stelei din 1986, prin succesul din finala Cupei Campionilor Europeni, ramane inca un punct de referinta chiar si dupa 33 de ani.



"La fel ca sportivii de seama Nadiei Comaneci si a Simonei Halep, care incanta publicul din intreaga lume. Dar episodul care mi s-a intiparit cel mai bine in memorie a fost finala Cupei campionilor europeni la fotbal de la Sevilla, din o mie noua sute optzeci si sase (1986), cand Steaua Bucuresti a invins Barcelona.



Si as vrea sa fac un apel la toti romanii, sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si constitutia. Sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la rand. Atunci, si mie mi s-a parut imposibil! Dar el a reusit. Si voi veti reusi. Pe aceasta cale, va asigur de tot sprijinul meu", a spus Tusk in discursul de joi seara.