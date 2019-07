FOTO Simona Halep, apariţie de top la Dineul Campionilor de la Wimbledon. Românca a strălucit alături de Novak Djokovici, cu o ţinută îndrăzneaţă

Conform tradiţiei, cei doi sportivi care au triumfat pe iarba londoneză au participat după turneu la Dineul Campionilor, un eveniment exclusivist, care are loc an de an la Londra.

Simona a impresionat alături de marele campion sârb, fiind o apariţie încântătoare. Ea a preferat o rochie cu un decolteu îndrăzneţ, care a atras privirile admirative ale asistenţei.

La Dineul Campionilor, Simona Halep a fost însoţită de familie, dar şi de membrii staffului ei. Printre invitaţii Simonei s-a numărat şi Darren Cahill.

