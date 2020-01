FOTO A reuşit o revenire memorabilă, cu mâna tumefiată! Cum s-a putut răni Fabio Fognini, într-o criză de nervi

Fognini, favorit 12 la Melbourne, a profitat din plin de faptul că partida sa cu uriaşul Reilly Opelka (2,11 m) a fost întreruptă luni din cauza ploii şi amânată pentru ziua de marţi. La reluarea jocului, americanul conducea pe tabelă 6-3, 7-6(3), 1-0, însă Fognini s-a regrupat şi a câştigat următoarele două seturi, 6-4, 6-3, tranşând apoi partida în „match tie-break“, 10-5.

Italianul în vârstă de 32 de ani le-a spus jurnaliştilor cu zâmbetul pe buze că s-a rănit luni, în prima parte a meciului cu Opelka, când a dat cu racheta de pământ.

33 de centimetri a fost diferenţa de înălţime dintre Fabio Fognini şi Reilly Opelka, adversarul său din primul tur la Australian Open 2020

Fognini hurt his hand quite stylishly, though (assuming this is the moment). (h/t @Galloots ) #AusOpen https://t.co/xQcDJXIFyj

Nadal may be wearing a neon pink shirt, but Italian Fabio Fognini comes into presser with big, bright pink bruise on his hand. With a devilish smile he admits that yesterday he punched his own racket #AusOpen