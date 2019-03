FOTO Ce au putut să facă americanii în mijlocul deşertului! Imagini din complexul de la Indian Wells

Turneul se desfăşoară într-un adevărat paradis, situat la fascinanta Californie. Indian Wells se afla la 120 de mile de Los Angeles si San Diego, şi la 300 de mile de Las Vegas. Este o staţiune exclusivistă cu puţin peste 5.000 de locuitori şi unul dintre locurile preferate ale jucătorilor de golf din toată lumea. O data pe an însă, în martie, tenisul îşi taie partea leului şi, timp de aproape două săptămâni, acolo se dă ora exactă atât în ATP cât şi în WTA.

Complexul care a fost construit în mijlocul deşertului oferă condiţii impresionante, între care şi o arena de 16.000 de locuri, a treia din lume, ca şi capacitate, după Arthur Ashe (US Open -23.000 locuri) şi O2 Arena (Londra – 17.000 locuri) printre primele in lume. A doua arenă ca mărime de la Indian Wells are 8000 de locuri, iar a treia 6.200 de locuri. Indian Wells a debutat ca turneu destinat exclusiv bărbaţilor, în 1974, iar din 1989 a apărut şi în competiţia feminină, douăzeci de ani mai târziu fiind cotat ca Premier Mandatory.

