FOTO Ostapenko, ridicolă la US Open: A ajuns de râsul internetului după un moment de neînţeles

Jelena Ostapenko a pierdut pe bandă cele trei meciuri disputate în acest an, în primul tur, la Australian Open, French Open şi la Wimbledon! Cu doar 13 victorii în acest sezon, a căzut până pe locul 77 WTA!

La US Open 2019, Ostapenko a spart gheaţa şi a câştigat un meci pe tabloul principal al unui Grand Slam: 6-3, 7-6 cu Krunici (97 WTA). Doar că victoria ei a fost puţin umbrită de un moment ridicol.

În timpul partidei, Ostapenko a insistat pentru un Challenge, deşi era evident şi de pe lună că mingea returnată de Krunici e bună. De altfel, letona a şi devenit imediat ţinta ironiilor în mediul online, după cum se poate vedea mai jos:

Really Ostapenko? What a waste challenge of all time? #USOpen2019 #UsOpen #Ostapenko pic.twitter.com/5H0tfhOtuN