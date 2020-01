FOTO Organizatorii de la Australian Open, nevoiţi să amâne startul partidelor. Ce s-a întâmplat joi dimineaţă

Problemele au apărut din cauza ploii din timpul nopţii şi a vântului. Terenurile descoperite au fost inundate şi acoperite cu particule de praf şi nisip, detaliu surprins clar de jurnalistul Nick McCarvel, într-o fotografie distribuită ulterior pe reţelele de socializare.

Organizatorii au fost nevoiţi, astfel, să declanşeze o curăţenie generală, cu aer sub presiune. Din fericire, vremea le-a dat în cele din urmă o mână de ajutor, soarele apărut deasupra oraşului Melbourne uşurând procesul de uscare a terenurilor.

13 terenuri care aveau programate meciuri de la ora locală 11.00 au fost afectate de condiţiile meteo de peste noapte. Din fericire pentru fanii români, partida Simonei Halep cu britanica Harriet Dart, din turul secund al Openului Australian, se joacă pe Rod Laver Arena, ora de start nefiind afectată (10.00).

Wow tough situation with rain last night and a dust storm in Melbourne. Courts team working hard to get courts cleaned and ready for play. You can see the orange dust on court #AusOpen pic.twitter.com/Whpo8EGIYK