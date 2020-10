FOTO Norvegienii pun sare pe rană şi râd de noi: Cum s-au pozat vedetele care au distrus România

România a „reuşit“ performanţa de a încasa şase goluri în trei zile, de la Islanda şi Norvegia, adică ţări despre care, în trecut, suporterii tricolorilor spuneau că nu se pricep la fotbal. Din păcate, cele două naţionale le-au cam scos acum fotbalul din cap băieţilor convocaţi de Mirel Rădoi.

Ceea ce s-a întâmplat, duminică seară, pe „Ullevaal Stadion“ din Oslo a fost un măcel fotbalistic. Şi, majoritatea specialiştilor au concluzionat că el a venit, fără ca Norvegia să fi jucat la capacitate maximă. Cert e că pe teren cuplul Martin Odegaard (21 de ani) - Erling Haaland (20 de ani) a făcut ce a vrut cu naţionala României. Primul a oferit două pase de gol, iar celălalt a înscris de trei ori, realizând primul său hattrick la naţională.

Distracţia cuplului Odegaard - Haaland a continuat şi la vestiar, unde cei doi au făcut această fotografie, distribuită apoi de Erling pe reţelele de socializare:

Odegaard (stânga) şi Haaland, în vestiar, după meciul cu România

Mai mult, din declaraţiile oferite în presa nordică, preluate de gsp.ro, reiese că naţionala României a fost atât de slabă, încât Haaland cel puţin, regretă că n-a dat mai multe goluri!

Ce au spus Haaland şi Odegaard?

*Erling Haaland: E bine să joc alături de el (n.r. - Odegaard), mă simt bine pe teren. Trebuia să fi marcat 5 sau 6 goluri, mă deranjează puţin, dar e bine că Odegaard şi-a revenit în sfârşit şi mi-a pasat. Trebuie să construim pe asta. Trebuie să îndrăznim să jucăm fotbal, atunci suntem buni!

*Martin Odegaard: E un lux să joci alături de astfel de fotbalişti. Înscrie în majoritatea ocaziilor, chiar dacă a ratat vreo două şanse, ceea ce ştiu că îl deranjează puţin. E foarte bine să joci alături de Erling şi de Alex (n.r. Alexander Sorloth), care e, la rândul lui, foarte bun. A fost distractiv astăzi. Am fost buni şi am avut o agresivitate şi o cursivitate diferite. Am utilizat bine mingea şi am fost duri în defensivă, păcat că n-am fost la fel şi cu Serbia (n.r. - în barajul pierdut pentru Euro 2020, joi, la Oslo).