FOTO Kira Hagi, mesaj şi fotografie emoţionante pentru fratele ei, Ianis, şi restul fotbaliştilor de la naţionala de tineret a României

După eliminarea României, Kira a postat pe facebook un mesaj emoţionant pentru fratele ei, Ianis, şi restul jucătorilor de la naţionala de tineret.

"Abia acum am inteles ce inseamna ca zeci de mii de oameni sa traiasca la unison un singur gand: "Pentru noi, VOI sunteti campioni!" Nici nu mai stiu spre cine sa imi indrept mai repede gratitudinea... Ma inclin in fata acelui public - o senzatie pe care am trait-o inainte doar din povestile alor mei si MULTUMESC IANIS, MULTUMESC BAIETI pentru ca m-ati facut sa fiu mandra de numele meu si mai ales de nationalitatea mea! Viitorul vostru are perspective nemasurate! ❤🇷🇴"

În fotografie, ea apare alături de Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, şi Milana Ilie, fata lui Adrian Ilie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: