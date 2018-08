FOTO Ilie Năstase şi-a scos ultima cucerire în lume: Ce a scris fosta soţie a lui „Nasty“ despre ameninţarea primită

Ilie Năstase n-a suferit prea mult după ce relaţia sa cu Brigitte Sfât, a patra sa soţie, s-a încheiat extrem de urât, cu un scandal de proporţii. Dacă Brigitte şi-a petrecut, de curând, vacanţa în Turcia, alături de noul ei iubit, şi Năstase s-a reorientat rapid.

Potrivit celor de la „Click!“, fostul lider ATP a fost fotografiat, vineri seara, pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“, la braţ cu ultima lui cucerire, Ioana Simion, o brunetă cunoscută în lumea mondenă. Cei doi au revenit în ţară cu o cursă low-cost, după o vacanţă petrecută în Italia.

În timp ce „Nasty“ se distra în Sardinia, Brigitte Sfât a postat un mesaj pe Facebook, dezvăluind ce a făcut, după ce a fost ameninţată de fostul ei soţ.

„E totul pus în valiză. Nu am făcut-o pentru un bărbat, am făcut-o pentru mine, pentru că m-am săturat să fiu înşelată şi să trăiesc ştiind că soţul meu caută pe Messenegerul făcut de mine şi pe Facebook-ul făcut de mine femei. Că vorbeşte cu ele şi le abordează. Este foarte aiurea să taci şi să înghiţi. Aceasta este casa mea, casa unde am buletinul, mi-a zis că dacă nu plec in 48 de ore îmi pierd genţile, Hermes-urile, dar eu mi-am dat seama de faptul că oricum i-a părut rău că le-a cumpărat şi a venit după ele în urmă cu două săptămâni“, a scris Brigitte Sfât.