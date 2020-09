FOTO Halep, uluită de ce e în Italia: Mesaj superb la revederea cu Darren Cahill

Simona Halep (2 WTA) a câştigat, în luna august, trofeul pe zgura de la Praga, iar acum va face o ultima pregătire înainte de French Open 2020, care va începe la 27 septembrie.

Atât la Roma, cât ş la Paris, românca e favorita numărul 1, în condiţiile în care liderul mondial, Ashleigh Barty, a rămas acasă, în Australia.

Ce a spus Simona Halep?

*E o bucurie să fiu din nou la acest turneu. E un turneu frumos, chiar şi în momentul de faţă, aşa, fără spectatori. Sunt restricţii destul de mari, dar eu mă bucur că pot să joc şi sper să o fac bine.

*Mă aştept să fie dificil încă de la primul meci. Nu o să fie niciun meci uşor aici.

*Am vrut să joc şi dublu. Moni (n.r. - Monica Niculescu) m-a întrebat şi m-am bucurat mult că putem să jucăm împreună. Îmi face plăcere să joc alături de ea. Sper să facem un meci bun şi să-l câştigăm.

*A venit ieri (n.r. - antrenorul ei, Darren Cahill), dar a trebuit să stea în cameră, să se izoleze 24 de ore. A fost un sentiment plăcut să fiu din nou cu el pe teren.

Postare simpatică pe Twitter

Înainte ca Darren Cahill să se izoleze, „Simo“ a făcut, totuşi, o poză cu el, păstrând distanţa regulamentară de 2 metri. Apoi, entuziasmată, a postat fotografia pe contul ei de Twitter, cu următorul mesaj: „Acesta e cine cred eu? Şapte luni mai târziu...Bine ai revenit, Darren Cahill“.

Până să se reunească la Roma, Cahill a supravegheat online, atât meciurile, cât şi antrenamentele Simonei.

Is that who I think it is? 🤔



Seven months later... welcome back @darren_cahill 😊 pic.twitter.com/sJIfX3A3WY