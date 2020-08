FOTO Halep, speriată: Ce a simţit după prima călătorie în plină pandemie

Simona Halep (2 WTA) revine pe teren la Praga, la 170 de zile după ultimul ei meci în circuitul feminin, disputat în finala turneului de la Dubai, la 22 februarie.

Dacă românca a fost, cândva, speriată de virusul Zika, refuzând să meargă la Jocurile Olimpice din 2016 din acest motiv, ne putem imagina de ce „Simo“ e de-a dreptul terifiată de noul coronavirus, care a provocat cea mai mare criză sanitară din ultimii 100 de ani! De altfel, într-un interviu acordat reporterului Digi Sport aflat la Praga, Gabriel Morariu, Halep a recunoscut că a avut mari emoţii la prima călătorie după 6 luni.

Ce a spus Simona Halep?

*Sunt puţin neliniştită, dar trebuie să recunosc că aici situaţia e sub control şi mă simt în siguranţă. Aşa că sunt fericită că mă întorc pe teren, sunt fericită că sunt sănătoasă.

*A fost un pic ciudat că a trebuit să plec din nou, parcă nu-mi mai aduceam aminte cum e la turneu, şase luni au fost destul de lungi, în care n-am călătorit deloc. Mă bucur foarte mult că am putut să fac pasul acesta şi să vin la primul turneu după această pandemie.

*E complicat drumul (n.r. - pe care l-ar avea de parcurs, dacă ar merge la US Open), voiajul din Europa, sunt nevoită să schimb avionul, nu e o cursă directă. Ar fi stresant pentru mine, aş sta cu emoţii şi nu vreau să trec prin aşa ceva. N-am luat o decizie finală, dar în acest moment e complicat.

*E ciudat după atâtea luni de pauză să joci, dar mă simt pregătită.

*M-am antrenat ieri (n.r. - sâmbătă), am făcut un antrenament, iar azi (n.r. - duminică) un alt antrenament. Mă simt destul de bine, am început să simt ritmul din nou, dar am ceva emoţii pentru meci. O să fie greu la început, dar asta e şi plăcerea tenisului, plăcerea competiţiei.

*Mereu a fost dificil contra ei (n.r. - Polona Hercog, prima ei adversară la Praga). Chiar spuneam că n-am deloc un meci uşor, primul după toată pauza aceasta, însă o să fie şi bine că o să intru direct în ritm înalt şi ritm puternic din primul meci. Însă sunt pregătită să întâlnesc o jucătoare foarte bună şi să dau tot ce am mai bun ca să-mi găsesc cât de cât ritmul.

*Praga e unul din cele mai frumoase oraşe pe care le-am vizitat, am mai fost aici acum 15 ani, sunt impresionată. Oraşul meu preferat e Paris, dar Praga e pe locul 2. Şi pot să zic Bună seara în limba cehă!

Missed these busy days on site ❤️🎾 pic.twitter.com/kFY9u6V4r8 — Simona Halep (@Simona_Halep) August 9, 2020