FOTO Halep a plecat de la New York cu o poză de colecţie: Simona şi-a consolat fanii cu o postare pe Twitter

Simona Halep s-a oprit în turul II de la US Open, singurul turneu major în care n-a jucat niciodată finala.

Dacă ar fi câştigat US Open 2019, constănţeanca ar fi reuşit o performanţă neatinsă de nimeni din 2012: victorii succesive la Wimbledon şi la Flushing Meadows. Ultima jucătoare care a izbutit aşa ceva a fost Serena Williams.

Din păcate, „Simo“ e deja pe drumul de întoarcere spre casă. Deşi scurtă, şederea ei la New York a avut şi momente plăcute. Zilele trecute, înaintea duelului cu Townsend (116 WTA), românca a făcut o vizită la celebrul Times Square, acolo unde a făcut o poză cu o reclamă în care e personajul principal:

Multumesc Banca Transilvania pentru suportul aratat in Times Square si Leicester Square!



Thank you Banca Transilvania for celebrating my success. Had to pay a little visit last night 😊 pic.twitter.com/JhKLR0F0l1