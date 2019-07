FOTO Gest superb: Ce cadou a primit Billel Omrani după ce a calificat CFR Cluj după un meci nebun cu Astana

Iniţial, graficul televiziunilor l-a creditat pe Billel Omrani cu o „dublă“, reuşita care a ridicat scorul la 2-1 pentru CFR fiind considerată un autogol.

În raportul arbitrului şi cel al UEFA, francezul a figurat însă un un hattrick. După meci, vârful francez a primit mingea cu care s-a jucat, semnată de toată echipa şi de Dan Petrescu, drept cadou.

„A fost o seară fantastică penru mine. E o victorie a echipei. Am pierdut 1-0 acolo, aveam nevoie de acest scor. Noi nu cedăm niciodată. Când au marcat ei, am fost furios. Am rămas însă împreună, n-am renunţat, am câştigat cu 3-1 şi ne-am calificat. Nu eram siguri că ne vom califica după meciul tur. Antrenorul ne-a motivat. Toată lumea a fost unită. Am luptat până la capăt“, a spus Omrani.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: