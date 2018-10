Simona a făcut anunţul pe twitter, unde a postat următorul mesaj: „Voiam să fac un mic anunţ. Am făcut un RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în următoarele zile, dar sper să revin repede pe teren şi vă voi ţine la curent. Mulţumesc mult pentru sprijin“

Deşi afecţiunea în sine poate fi una destul de gravă, uneori necesitând chiar intervenţie chirurgicală, în cazul Simonei lucrurile nu par atât de complicate. Cel puţin aşa se deduce din faptul că la puţin timp după ce a anunţat de ce suferă, Simona a postat pe instagram o fotografie din Herăstrău, unde stă pe teresa resturantului Biutiful by Fratelli .