FOTO Buzărnescu şi o greşeală uriaşă: Mihaela a ignorat sfatul tatălui ei şi a plătit scump pentru o decizie catastrofală

Pentru Mihaela Buzărnescu, miracolul a ţinut trei zile! Campioană la San Jose, acolo unde a cucerit primul ei titlu WTA din carieră, românca s-a „rupt“ la Montreal în cel mai bun moment al carierei.

Iar asta în setul decisiv al unui meci sufocant cu Elina Svitolina (5 WTA). Ucraineanca a pornit ca din tun, s-a dus la 4-0 în primul set pe care l-a luat cu 6-3. Setul doi a intrat în tie-break, iar aici, condusă cu 5-2 şi la două puncte de pierderea meciului, Buzărnescu a avut o revenire formidabilă: 7-5! Aşa a trimis partida în decisiv, acolo unde s-a şi distanţat la 3-0. La acest scor, a urmat prăbuşirea pentru „Miki“ din toate punctele de vedere. Mai întâi, a pierdut patru game-uri la rând, fiind condusă cu 4-3. La acest scor, a primit lovitura şi mai dureroasă: s-a aruncat după o minge, care s-a dovedit a fi ultima din meci.

Asta deoarece, românca a căzut pe teren şi a urlat de durere, plângând în hohote! Reacţia ei a oripilat-o şi pe Svitolina, care, disperată, a uitat de meci, încercând, cumva, să-şi ajute adversara.

Pierde Cincinnati şi New Haven

Buzărnescu a fost scoasă de pe teren într-un scaun cu rotile şi, iniţial, s-a crezut că şi-a fracturat glezna dreaptă. Ulterior însă, acest scenariu a fost demontat din mai multe surse. „La Montreal, se vorbeşte că Buzărnescu a suferit o entorsă la gleznă. Mă bucur că nu e ceva mai serios după cât de brutal a fost acest moment“, a scris Ben Rothenberg, jurnalist „The New York Times“, specializat pe tenis.

Informaţii suplimentare au fost oferite apoi de Mihai Buzărnescu, tatăl jucătoarei. „Am vorbit după ce a mers la cabinetul de la turneu. În prima fază, au diagnosticat-o cu o entorsă de gradul unu sau doi. Va face un RMN care va diagnostica dacă e entorsă de gradul unu sau doi şi apoi va face tratatemnul pentru afecţiunea respectivă. Dacă e entorsă de gradul unu, va fi nevoie de timp mai puţin de refacere. Dacă e de gradul doi, ar fi cam la limită să joace la US Open. Dacă e mai mult, de gradul trei, nu prea e bine. Asta înseamnă că va pierde US Open“, a explicat Mihai Buzărnescu.

Cu siguranţă, „Miki“ nu va mai intra pe teren până la US Open 2018 (27 august – 9 septembrie), urmând să se retragă de la Cincinnati şi de la New Haven. Oricum, are şanse mici să fie prezentă şi la Flushing Meadows, în condiţiile în care are mai puţin de trei săptămâni la dispoziţie pentru a se reface.

O strategie prost gândită

Buzărnescu a disputat 60 de meciuri în 2018 – 39 de victorii şi 21 de înfrângeri – şi ar fi fost normal ca după triumful de la San Jose, acolo unde a disputat cinci partide în drumul ei spre trofeu, să sară peste Rogers Cup.

„I-am zis: <<Măi, nu trebuia să mai joci şi la turneul ăsta, că ai fost prea obosită, ai jucat atâtea meciuri!>>. Şi mi-a răspuns că s-a înscris. Pentru fiecare jucătoare obiectivul major e turneul de Mare Şlem, dar ce să mai zic?“, a spus cu supărare Mihai Buzărnescu pentru „Gazeta Sporturilor“.

Dincolo de faptul că a ignorat sfatul tatălui ei, „Miki“ a avut şi ghinion din cauza unui arbitru inconştient. Cu trei minute înainte de a cădea pe teren, românca i-a atras atenţia arbitrului de scaun că terenul a devenit alunecos. După ce a inspectat zona, arbitrul a hotărât că totul e OK, în loc să ceară uscarea terenului cu un prosop, aşa cum se obişnuieşte.

„Ea i-a arătat arbitrei, care nu ştiu dacă are aşa multă experienţă. Ar fi fost mai bine să aştepte să se usuce puţin terenul, apoi să dea drumul la joc. Dar, neavând această experienţă a jocului, ei au vrut să se termine meciul mai repede şi să înceapă următorul“, a explicat Mihai Buzărnescu pentru Digi Sport.

Totuşi, Elina Svitolina, cea care a fost pe teren şi a văzut cel mai bine ce s-a întâmplat, susţine că nu terenul alunecos a cauzat accidentarea adversarei sale. „A plouat un pic, dar nu cred că din cauza condiţiilor terenului s-a accidentat. Şi-a sucit glezna, n-a alunecat. Am fost şocată să o văd cu asemenea dureri. Nu ştiam ce să fac pentru a o ajuta. E cea mai gravă accidentare pe care am văzut-o în carieră. Glezna creştea şi se înroşea“, a explicat ucraineanca.

E vremea răzbunării pentru toate acele suferinţe pe care le-am îndurat în ultimii ani. Toate acele operaţii. E fantastic că am reuşit să nu mă predau, că am mers mai departe şi am crezut în mine şi în posibilitatea de a reveni. Mihaela Buzărnescu, săptămâna trecută, la San Jose

Buzărnescu, victima accidentărilor repetate

An Unde a avut probleme

2011 Genunchiul stâng

2013 Genunchiul stâng. Operaţie

2014 Genunchiul stâng. Operaţie

2016 Dureri la genunchi