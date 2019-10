FOTO Bianca Andreescu a izbucnit în plâns în avionul spre China: Postarea ei de pe Twitter a devenit virală

La ultimul clasament din 2018, sportiva de 19 ani ocupa locul 152 în lume. Acum, cu titluri cucerite la US Open, Rogers Cup şi Indian Wells, „Bibi“ se pregăteşte de WTA Finals. Iar deplasarea în China a inclus un episod emoţionant despre care Andreescu a scris pe Twitter.

„Cea mai mare satisfacţie în ceea ce fac eu vine din astfel de momente: în avion, un bărbat mi-a lăsat un mesaj foarte frumos, scris de mână, pe un şerveţel. Când l-am citit, am început să plâng, fiindcă, uneori, uit de cum am influenţat vieţile oamenilor prin ceea ce am realizat. Aşa că, acest mesaj m-a făcut să mă simt ca un om împlinit. Mereu mi-am dorit să fac lucruri bune pe această lume şi să am un impact pozitiv asupra vieţilor oamenilor. Nu mă voi opri însă aici. Vreau să fac, în continuare, multe lucruri bune la un nivel şi mai înalt“, a fost o parte din postarea lui Andreescu.

În mesajul primit în avionul spre China, un bărbat care a dorit să rămână anonim, i-a mulţumit Biancăi pentru că, prin rezultatele obţinute, le-a inspirat pe fiicele sale să muncească din greu, dovedindu-le că nimic nu e imposibil. În completarea mesajului, el a scris că speră ca, în continuarea carierei ei, Bianca să rămână o sursă de inspiraţie şi de bucurie pentru oameni, mai ales pentru cei mici. Mesajul a fost semnat, scurt: „Un Canadian“.