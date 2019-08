FOTO Becali, distrus în Portugalia: „Taie-ţi capul, idiotule!“. Cum a reacţionat Gigi la interviul de după meci

Gigi Becali a luat fotbalul la mişto, iar fotbalul îi dă lovitură după lovitură. Mai mult, mai nou, nu doar România e şocată de acest personaj grobian, dar şi Europa află despre prostiile sale.

Patronul FCSB-ului a jignit Guimaraes, adversara din play-off-ul Ligii Europa, spunând că aceasta e o echipă incapabilă de a înscrie în retur, după 0-0 în prima manşă, la Giurgiu. „Dacă Guimaraes dă gol în retur, eu îmi tai capul!“, a spus Becali. Bineînţeles, portughezii au aflat de aceste declaraţii şi s-au răzbunat cu vârf şi îndesat.

Mai întâi, fanii celor de la Guimaraes au afişat un banner (foto, jos) cu un mesaj elocvent: „Taie-ţi capul, idiotule!“. Iar apoi, pe teren, Guimaraes a marcat şi a eliminat FCSB!

După meci, la Pro X, Becali a fost nevoit să-şi ceară scuze faţă de portughezi.

Ce a spus Gigi Becali?

Vreau să-mi cer scuze faţă de Guimaraes! Nu e echipa slabă pe care am crezut-o eu. Ei au dreptate. Ei trebuie să mă ierte, am spus-o ca un jargon românesc, ei nu ştiu ce înseamnă jargonul ăsta. Nu mă aşteptam că o să ajungă la ei, am spus-o pur şi simplu pentru noi. Ce au jucat ei la Bucureşti, aşa arăta. Dacă noi am fost atât de slabi... acum ce să facem?

