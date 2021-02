FOTO Australia a uitat de pandemie: Câţi oameni au fost în tribune la meciurile de tenis

Statul Victoria, cu capitala Melbourne, a avut un lockdown de 111 zile în 2020.

Cam acesta e preţul pe care l-au plătit localnicii pentru ca, astăzi, oraşul lor să găzduiască Australian Open, în condţii de normalitate.

Iar imaginile care sosesc din „Melbourne Park“, complexul în care se joacă primul Grand Slam al anului, ne arată nişte oameni relaxaţi, care urmăresc partidele din tribune, mulţi dintre ei cot la cot, fără mască.

De altfel, potrivit cifrelor oficiale, doar astăzi 17.381 de oameni au venit la „Melbourne Park“ pentru a vedea meciurile de tenis. Ieri, în prima zi de concurs, au fost şi mai mulţi spectatori în tribune: 17.922.

"A night session on Rod Laver Arena is really, really special. Beautiful weather for it...nice sky, it made it a really enjoyable one"



