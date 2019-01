Simona va folosi un echipemant nou, marca Nike, însă acesta nu este personalizat, aşa cum probabil ar fi meritat un număr 1 mondial. este un model pe care îl vor folosi toate jucătoarele aflate sub contract cu firma americană.

Anul trecut, Simona a făcut senzaţie în Australia cu un echipament roşu, no- name, cumpărat de pe internet din China. la momentul respectiv, ea încheiase contractul cu Adidas şi se afla în tatonări cu Nike, care până la urmă i-a oferit un angajament, în virtutea căruia îl plăteşte două milioane de dolari pe an.



FOTO Echipamentul Simonei în Australia