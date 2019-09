FOTO Andreescu, premiată cu o supermaşină de sponsorul ei: Bianca va conduce un bolid demn de o campioană

Bianca Andreescu (5 WTA) s-a hotărât să stea departe de tenis pentru o perioadă pentru a-şi reîncărca bateriile după un US Open solicitant, dar şi pentru a-şi trăi din plin momentul de glorie.

De când a câştigat finala de la Flushing Meadows, la 8 septembrie, „Bibi“ a fost, în permanenţă, în atenţia presei mondiale, mai ales că e şi o fată comunicativă, spontană şi veselă în faţa camerelor de luat vederi.

Iar atunci când nu acordă interviuri, în această perioadă, Andreescu participă în acţiuni publicitare, respectându-şi angajamentele faţă de sponsori.

De aceea, Bianca tocmai s-a pozat lângă un BMW Cabriolet, de peste 130.000 de dolari, maşină pe care a primit-o cadou din partea sponsorului ei după triumful de la US Open.

Nothing says welcome home like a BMW #M8 Cabriolet. We are happy to have #BMW Brand Ambassador @Bandreescu_ back on Canadian soil. Congratulations on the historic #USOpen win. #SheTheNorth pic.twitter.com/wwie1O5IiM