FOTO Andreescu, lovitură uriaşă: Bianca a semnat cu Rolex şi va încheia anul cu o sumă ameţitoare

Atunci când nu câştigă turnee pe teren, Bianca Andreescu „câştigă“ contracte impresionante de publicitate în afara lui!

Pe lângă aceste sponsorizări cu firme uriaşe, de nivel mondial, Bianca are şi tot felul de contracte mai mici, la nivel local. Spre exemplu, după ce a câştigat Indian Wells, ea a semnat cu un lanţ de restaurante vegetariene din Canada, Copper Branch. Acel deal i-a adus 50.000 de dolari.

Potrivit „Forbes“, valoarea contractelor deja existente cu Nike, BMW şi Head va creşte substantial, în viitorul apropiat.

Excited to announce that I’m officially a part of the @rolex family!! Can’t wait to get to work with the #RolexTeam - stay tuned🥶👀 #Perpetual pic.twitter.com/HtXsinbu6U