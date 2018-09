FOTO Întâlnire de gradul zero între soţiile lui Federer şi Djokovici şi o avalanşă de comentarii

Echipa Europei a câştigat din nou Laver Cup în competiţia cu echipa restului lumii, scor 13-8. Este al doilea sezon în care Team Europe se impune în această competiţie.

Dacă Federer şi Djokovici au făcut echipă la dublu, şi soţiile lor au găsit o clipă pentru a schimba câteva cuvinte şi a imortaliza acest moment.

Jelena Djokovici a scris pe Twitter despre întâlnirea cu Mirka Federer: „Un moment iconic. Am atâta respect pentru această doamnă“.

Iconic moment. So much respect for this lady 😊 #MirkaFederer @rogerfederer #LaverCup pic.twitter.com/6SFzc68VWI