FOTO & VIDEO Mitriţă, gol în MLS! Surpriză imensă la vestiare, românul a fost felicitat de unul dintre cei mai tari antrenori ai lumii

Internaţionalul roman a deschis scorul în minutul 11 al partidei cu Cincinnati, după o combinaţie cu Maximiliano Moralez, cu un şut cu latul de la marginea careului mic.

Au mai înscris Heber ’17, ’49, Tajouri ’29 şi Moralez ’90 pentru gazde, respectiv Heber ’37 (autogol) şi Ibeagha ’76 (autogol). Alexandru Mitriţă, care a fost înlocuit în minutul 86 cu Justin Haak, are 4 goluri marcate în 12 partide pentru echipa din New York.

La finalul jocului, în vestiarul echipei a intrat Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, care i-a felicitat pe jucatori pentru victorie si s-a intretinut cateva clipe cu fotbalistul român. Mitriţă nu a a ratat ocazia să dea mâna cu spaniolul, să imortalizeze momentul şi să se fălească cu el pe contul personal de Instagram.

Cluburile Manchester City şi New York City FC sunt patronate de aceeaşi acţionari.

În clasamentul Conferinţei de Est, pe primul loc se află Philadelphia Union, cu 28 puncte (16 jocuri), urmată de DC United, 27 puncte (15 j), Montreal Impact, 27 p (18 j), Atlanta United FC, 26 p (15 j), New York Red Bulls, 24 puncte (15 j), New York City FC, 23 puncte (14 j), etc.



În ierarhia generală conduce Los Angeles FC, 37 puncte (16 j), iar New York City FC ocupă locul 10.

📽️ Alexandru Mitriţă finishes his fourth of the season for #NYCFC off the feed from @mmoralezoficial 🕸️⚽️ pic.twitter.com/zfnJrmjwfH — New York City FC (@NYCFC) June 6, 2019

