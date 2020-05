Fotbalul românesc plânge: A murit Dan Lăzărescu la doar 49 de ani!

Dan Lăzărescu a fost unul dintre cei mai buni arbitri asistenţi pe care i-a avut România în ultimii ani. Din păcate, acesta a fost nevoit să-şi încheie cariera din cauza unor grave probleme de sănătate. El suferise trei intervenţii chirurgicale la coloană, însă acum a fost răpus, în mod şocant, de un stop cardio-respirator! Fostul arbitru asistent a fost găsit fără suflare în baia casei sale, iar medicii care au ajuns la faţa locului n-au mai putut face nimic.





Potrivit site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), în cariera lui, Dan Lăzărescu a bifat 92 de partide în Liga I şi 96 în Liga a 2-a. S-a retras din arbitraj în 2004, la 35 de ani, din cauza unor probleme de sănătate.





Dan Lăzărescu a atins apogeul carierei sale în arbitraj, atunci când, potrivit gsp.ro, a fost delegat la un meci din Liga Campionilor. Vorbim despre partida Auxerre - Dortmund, scor 1-0, în toamna 2002. Aceeaşi sursă notează că fostul asistent deţinte şi un record greu de egalat în fotbalul românesc. În perioada 2001-2004, el a oficiat la zece derby-uri la rând în care s-au întâlnit Steaua şi Dinamo, indiferent de competiţie!





Doctorul a fost şocat când l-a văzut





În 2009, într-o intervenţie la GSP Live, Dan Lăzărescu a vorbit despre problemele de sănătate care i-au grăbit retragerea din activitate:





*În timpul carierei am avut două operaţii la coloană. Anul trecut, am făcut-o pe a treia. A fost foarte grav. S-a declanşat rapid. Doctorul mi-a spus că n-a văzut o asemenea hernie de disc.





*Anul trecut, am ridicat ceva greu şi s-a declanşat o pareză pe piciorul drept. Am rămas cu o semipareză. M-am mişcat foarte repede, în trei zile, m-am operat. Recuperarea a fost foarte grea, 6 luni am mers cu două cârje şi încă 3 luni cu o cârjă. A fost foarte grav. Dacă mai întârziam o zi cu operaţia, riscam să rămân paralizat de la brâu în jos.